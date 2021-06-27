İngiltere'de gece kulübü ve canlı müzik isyanı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin başkent Londra'daki merkezinin önünde bir araya gelen göstericiler, buradan Parlamento Meydanına yürüdü.

Başkentte trafiğin aksamasına neden olan yürüyüşe polis müdahalede bulunmadı.

Ellerinde "Dans etmeye gidelim", "Sahnemizi kurtar" ve "Müzik özgürlüktür" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetten Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasını istedi.

Dört aşamalı koronavirüs planı

Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılmaya başlamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasının 21 Haziran'dan 19 Temmuz'a ertelendiğini duyurmuştu. Söz konusu ertelemeyle, gece kulüplerinin bu tarihe kadar kapalı kalacağı ve evden çalışabilen kişilerin ofise dönüşünün teşvik edilmeyeceği bildirilmişti.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

Ülkede 17 Mayıs'ta başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla eğlence merkezleri de dahil sinema, tiyatro ve müzeler yeniden hizmete açılmıştı.

21 Haziran'da uygulanması planlanan ancak 4 hafta ertelenen dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanmıştı.