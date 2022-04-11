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Ekonomi İngiltere'de büyüme tahmin edilenin gerisinde!
Ekonomi

İngiltere'de büyüme tahmin edilenin gerisinde!

İngiltere'de GSYH'da büyüme şubat ayında ilk tahminlerin gerisine düştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 09:54:00 -
İngiltere'de büyüme tahmin edilenin gerisinde!

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre şubat ayında GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 büyüdü. İlk tahminde büyüme yüzde 10 olarak açıklanmıştı.

Ekonomistler şubat ayında büyümenin yüzde 9,5 olmasını bekliyorlardı.

Şubat ayında GSYH bir önceki aya göre ise sadece yüzde 0,1 büyüdü. Beklenti yüzde 0,3 büyüme olacağı yönündeydi. Şubat ayında büyümeye ana katkı hizmet sektöründe geldi. Hizmetler bir önceki aya göre yüzde 0,2 büyüle gösterdi. İnşaat yüzde 0,1 ve sanayi üretimi yüzde 0,6 azaldı.

İngiltere ekonomisi şubat ayında COVID-19 salgınının başladığı Şubat 2020'nin yüzde 1,5 üzerine çıktı. Hizmetler sektörü koronavirüs salgını öncesinin yüzde 2,1, inşaat yüzde 1,1 üzerine çıkarken, sanayi üretimi ise yüzde 1,9 altında kalmaya devam etti.

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