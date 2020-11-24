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Aktüel İngiltere'de aşı karşıtlarının gösterisinde 3 kişi gözaltına alındı
Aktüel

İngiltere'de aşı karşıtlarının gösterisinde 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:17:02 -
İngiltere'de aşı karşıtlarının gösterisinde 3 kişi gözaltına alındı

LONDRA (AA) - İngiltere'de polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve gösteri yasağına rağmen aşı karşıtlarının düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

Eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in abisi Piers Corbyn liderliğinde az sayıdaki eylemci, Bill ve Melinda Gates Vakfı önünde toplandı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında gösteri yapmanın yasak olduğu uyarısında bulunan polis, gruptakilerden dağılmalarını istedi. Uyarıları dikkate almayan yaşlı bir kadın ile koltuk değnekli diğer bir kadın bina önünde gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi.

Bu arada Corbyn ile beraberindekiler de yürüyüşe geçti. Üzerinde aşının zararlı olduğu iddia edilen yazılar bulunan dev bir şırınganın taşındığı eylemde polis, göstericileri adım adım takip etti.

Parlamento önünde başka bir kadın daha gözaltına alınırken, polis dev şırıngayı taşıyan KKTC kökenli Tuğrul Hurşit isimli eylemciye 200 sterlin ceza yazdı.

Hurşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisleri gerçeklerin bilinmesini engellemekle suçladı, para cezasını ödemeyeceğini söyledi.

Corbyn de eski aşılarla arasında fark olduğunu belirttiği modern aşıların zararları bulunduğunu öne sürdü.

İngiltere'de 5 Kasım'da ulusal çapta karantina ilan edilmiş ve bu kapsamda dışarıda diğer hanelerden en fazla bir kişiyle görüşülebileceği belirtilmişti.

Önlem ve aşı karşıtlarının önceki aylarda yaptıkları gösterilerde onlarca kişi gözaltına alınmıştı.





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