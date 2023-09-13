İngiltere: 'Türkiye, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak' açıklaması! Övgü dolu sözler

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Dışişleri Bakanı Fidan ile birlikte yaptığı ortak basın toplantısında "Türkiye, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜLER

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, açıklamasında, "Türkiye, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak. Ortak güvenliğimiz ve refahımız için son derece önemli. Avrupa ve bölge için önemi var ve dünyanın geneli için son derece önemli" dedi.