  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "Kovid-19 salgını tekrar kontrol altına alındı"
Aktüel

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "Kovid-19 salgını tekrar kontrol altına alındı"

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 205 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:31:37 -
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "Kovid-19 salgını tekrar kontrol altına alındı"

LONDRA (AA) - İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ulusal karantinanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yüzde 30 düşüş sağladığını belirterek, "Ülkede salgın tekrar kontrol altına alındı." dedi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da basın açıklaması yapan Hancock, Kovid-19 vaka oranlarına ve önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hancock, ülke genelinde toplu test uygulamasını genişlettiklerini ve bununla belirti göstermeyenleri de test ederek salgının bulaşma riskini azalttıklarını söyledi.

Liverpool'daki toplu test uygulamasının şehirdeki vaka oranlarını başarılı bir şekilde düşürdüğünü ve hükümetin bunu daha geniş bir alana yaymak istediğini aktaran Hancock, Noel tatili için evlerine dönecek üniversite öğrencilerine olabildiğince testleri ulaştırmak istediklerini belirtti.

Hancock, ülkedeki u​​​​lusal karantinayla vaka sayılarının yüzde 30 azaldığına dikkati çekerek "Salgını tekrar kontrol altına aldık. Vaka sayıları hala on binlerin üzerinde ve hastanede yatan sayısı yüksek. İnsanların kontrolü bırakmaması gerekiyor.” dedi.

​​​​​​​-Son 24 saatte 205 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bu arada Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, İngiltere'de son 24 saatte 205 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 58 bin 448'e ulaştı.

Son 24 saatte 12 bin 330 Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 629 bin 657'ye yükseldi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama
Korona Virüs

14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tedbirlerin görüşüleceği kabine toplantısı öncesi yaptığı..
CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!
Gündem

CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs üzerinden rant sağlamaya çalışarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifa çağrısında bulunm..
Joe Biden'ın yeni adayı Silivrili çıktı
Dünya

Joe Biden'ın yeni adayı Silivrili çıktı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, İç Güvenlik Bakanı olarak Alejandro Nicholas Mayorkas'ı aday gösterdi. Mayorkas, soyunun Silivri dolayların..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay