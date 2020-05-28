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Spor

İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-28 20:41:33 -
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacak

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklandı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, lige 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edileceği belirtildi.

Premier Lig Üst Yöneticisi (CEO) Richard Masters, maçların seyircisiz oynanacağını belirterek, "2019-2020 sezonuna devam etmek için tüm paydaşlarımıza danışarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ligde kalan 92 maçın Sky Sports, BT Sport, BBC Sport ve Amazon Prime tarafından yayınlanacağı kaydedildi.

Öte yandan BBC, haftada 4 maçı şifresiz olarak ekranlara getireceğini duyurdu.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerine 13 Mart'ta ara verilmişti.

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