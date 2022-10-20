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Avrupa İngiltere marketlerinde ‘yok artık’ dedirten görüntü! Tereyağına çalınmasın diye kilit taktılar
Avrupa

İngiltere marketlerinde ‘yok artık’ dedirten görüntü! Tereyağına çalınmasın diye kilit taktılar

İngiltere marketlerinde tereyağına kilit takılması sosyal medyada gündem oldu. İngiltere'de bir süpermarkette çekilen görüntü 'yok artık' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 11:16:00 - 2022-10-20 11:36:17
İngiltere marketlerinde ‘yok artık’ dedirten görüntü! Tereyağına çalınmasın diye kilit taktılar

İngiltere‘de bazı süpermarketlerde tereyağına elektronik kilit takıldığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve enflasyon nedeni ile böyle bir yöntem uygulayan marketler vatandaş tarafından tepki çekti.

İngiltere marketlerinde tereyağına kilit takılması sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün sosyal medya hesabı twitter üzerinden ‘İngiltere’de tereyağı’ açıklamasıyla paylaştığı görüntü ülkenin ekonomi sıkıntısını gözler önüne seriyor.

Söz konusu paylaşıma yapılan yorumlar şu şekilde:

ibretliktir. türkiye’de yaşansa muhalifler öldük bittik diye ortalığı ayağa kaldırırdı. avrupa ekonomisi gözümüzün önünde çöküyor.

avrupa’nin iyice rezil hallere dustugunun resmidir.

adamlar hem fakir hem de vatandaslarini default hirsiz olarak goruyorlar.

ben de islerimi buyuk bir hizla turkiye ve abd tarzi guclu ulkelere kaydiriyorum. avrupa cidden cok zor durumda.

malatya’dan baglananlar 100 senelik lurpak’i luks tereyag, organik falan yapmis. ulan coluk cocuk bununla buyudu iste. tum avrupa’da en cok satan siradan tereyag.. cildiriyorsunuz degil mi batili efendileriniz zor durumda diye

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