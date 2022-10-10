İngiltere enerji kriziyle mücadele etmek için Kanada'dan pelet alıyor

Kanada, İngiltere’ye elektrik ihtiyacının karşılanması için santrallerde kullanılmak üzere orman ürünleri gönderiyor. İngiltere'ye yapılan bu ihracat, çevrecileri ve ağaçların kesildiği bölgelerdeki yöneticilerin tepkisini çekiyor.

Bakir ormanlardan kesilen ağaçlar, kütükler ve çalı çırpı türündeki ağaç ürünleri, pelet tesislerinde sıkıştırılarak topaklar haline getiriliyor.

Bu şekilde hazırlanan peletler ise yakılarak enerji üretmesi için İngiltere'nin en büyük elektrik santrali Drax Power Station’a gönderiliyor.

Kanada’dan İngiltere’ye pelet ihracatı iki katına çıktı

Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke 2012'de çoğunluğu İngiltere'ye olmak üzere 174 milyon Kanada doları değerinde odun pelet ihraç etti.

Bu rakam, 2021'e gelindiğinde iki katından fazla artarak 378 milyon Kanada dolarına ve ağırlık olarak da 2,4 milyon tona ulaştı.

Drax Power Station, elektrik üretmek için yaktığı peletleri ABD, Avrupa ve Güney Amerika da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ormanlardan karşılıyor.

Şirket, pelet alımlarını 2030 yılına kadar küresel olarak beş milyon tondan sekiz milyon tona kadar çıkarmayı planlıyor.

Pelet üretimi nasıl yapılıyor?

Pelet, ormanlardaki kuru dallar, çırpılar ve kozalak gibi atık ağaç ürünlerinin tamamen toz haline getirilmesi ve bu malzemenin yüksek basınçlı makinalarda preslenmesi ile elde ediliyor.

Ormanların temizlenmesi, gençleştirilmesi ve bu işlemlerin yapılması için istihdama da imkan sağlayan pelet üretiminde, ağaçlar kesilerek kullanılmıyor.

Öte yandan Kanada’daki pelet endüstrisinin, Avrupa’da baş gösteren enerji krizi nedeniyle üretimini artırması bekleniyor.