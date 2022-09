İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss kimdir? İngiltere Başbakanı Liz Truss kaç yaşında?

İngiltere'nin Yeni Başbakanı Liz Truss Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Boris Johnson’ın yerine gelen isim belli oldu. Liz Truss ve Rishi Sunak arasındaki yarışı kazanan isim Liz Truss oldu. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'ın yaşamı ile ilgili bilgiler merak edildi. Peki Liz Truss Kimdir, Liz Truss'ın kariyerine dair detaylar!

Liz Truss kimdir? İngiltere'nin başbakanı nereli?

Asıl adı Mary Elizabeth Truss olan siyasi isim 26 Temmuz 1975 doğumludur. Muhafazakar Parti Başbakan adayı ve lideri olan İngiliz bir politikacıdır. 2021 yılından itibaren Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 2019 yılından itibaren Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak da görev almıştır.

Liz Truss kaç yaşında?

47 yaşındadır.

Liz Truss'ın Eğitimi

Oxford'da Merton Koleji'ne katılan Turss, Oxford Üniversitesi Liberal Demokratları Başkanı olarak görev almıştır. 1996 yılında mezun olmasının hemen ardından Muhafazakar Parti'ye katılmıştır. Free Enterprise Group of Conservative MPs'i kurmuş ve After the Coalition - Britannia Unchained da içinde olmak üzere birçok makale ve kitap yazmıştır.

Liz Truss'ın Kariyeri

2010 yılından bugüne Güney Batı Norfolk Milletvekili olarak Muhafazakar Parti altında görev almaktadır. Çeşitli Kabine görevlerinde yer almıştır. 5 Eylül 2022'de Muhafazakar Parti liderlik seçiminde rakibi Rishi Sunak'ı yenen Liz Truss, 6 Eylül'de Başbakan olarak göreve çıkacak ve bu pozisyonda rol alan üçüncü kadın olarak adından söz ettirecek.

2014 yılında kabine değişikliği esnasında Cemaron tarafından Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı olarak Bakanlar Kurulu'na atanmıştır. Öncesinde ise 2012-2014 yılları arasında Çocuk Bakımı ve Eğitiminden Sorumlu Devlet Parlamenter Müsteşarı olarak çalışmıştır.

2016 yılında İngiltere referandumunda Avrupa Birliği'nde kalması adına İngiltere'nin Avrupa'da Daha Güçlü kampanyasına destekçi olduğu bilinse de Brexit'i desteklemiştir.

NE OLMUŞTU

İngiltere'de dün sonuçlanan oylamanın ardından Dışişleri Bakanı Liz Truss, başbakanlık koltuğuna oturdu. Geçtiğimiz aylarda istifasını veren Boris Johnson ise bugün son kez başbakan sıfatıyla halka seslendi. Johnson, yeni Başbakan Liz Truss'ı ve hükümeti destekleyeceğini belirtti.

İngiltere'de geçtiğimiz aylarda istifa edeceğini duyuran 58 yaşında olan Boris Johnson, İskoçya'daki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e istifasını sunmadan önce Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez halka seslendi. Boris Johnson, görev süresi boyunca hükümetinin yaptığı çalışmaları özetledi ve Brexit'i gerçekleştirme çabaları, Covid-19 aşısının hızlıca kullanıma sunulması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı durma konusunda ortaya koydukları çalışmalar nedeniyle kabinesinden övgüyle bahsetti.

YENİ BAŞBAKAN TRUSS'A JOHNSON'DAN DESTEK

Konuşmasında, enerji krizine de değinen Johnsson, "Liz Truss ve bu merhametli Muhafazakar Parti hükümetinin, insanları bu krizden çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağını biliyorum ve bu insanlar buna dayanacak ve biz kazanacağız. Putin, İngiliz halkına şantaj ve zorbalık yaparak başarılı olabileceğini düşünüyorsa, o zaman tamamen aldanmıştır." dedi.

Boris Johnson, yeni Başbakan Liz Truss ve kuracağı yeni hükümete ilişkin, "Yolun her adımında Liz Truss'u ve yeni hükümeti destekleyeceğim." açıklamasında bulundu. İngiltere'nin bir bütün olduğunu ve birliğin gücüne inandığını dile getiren Johnson, bu birliği bozmaya çalışacak olanların asla başarılı olamayacağını dile getirdi.

Johnson, konuşmasını partisini ve kendisine halka hizmet şansı veren seçmene teşekkür ederek sonlandırdı.

LIZ TRUSS, SUNAK'I SOLLADI

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.

Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

Liz Truss'ın Hayatı ve Çalışmaları

2016 Temmuz ayında Cemaron'ın istifası sonrası Mayıs ayına kadar Adalet Bakanı ve Lord Şansölyesi olarak atanmış ve bin yıllık tarihte ilk kadın Lord Şansölyesi olmuştur. 2017 seçiminde ise Hazine Baş Sekreteri olarak atanmıştır.

2019'da istifa etmesinin ardından Johnson'ın Muhafazakar Lider teklifine destek vermiştir ve Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri ve Ticaret Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Eylül 2019'da Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak ek rol almıştır.

2021 yılında kabine değişikliği ile Dış Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşleri Devlet Sekreteri olarak terfi etmek adına Uluslararası Ticaret Bakanlığı'ndan ayrılmıştır.

2021 Aralık ayında Hükümetin Avrupa Birliği ile baş müzakerecisi ve AB-Birleşik Krallık Ortaklık Konseyi'nin Birleşik Krallık Başkanı olarak görev almıştır.

İlginizi çekebilir →EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika 6 Eylül 2022 haberleri: Kabine toplantısı EYT son açıklamalar → TIKLAYINIZ