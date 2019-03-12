0553 313 94 23

İngiltere, 'Boeing 737 MAX 8' uçuşlarını durdurdu

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi, Etiyopya’da meydana gelen uçak kazasından sonra ‘Boeing 737 MAX 8’ ile yapılan uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

12 Mart 2019 Salı 16:52
İngiltere, 'Boeing 737 MAX 8' uçuşlarını durdurdu

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi, Etiyopya’da meydana gelen uçak kazasından sonra ‘Boeing 737 MAX 8’ ile yapılan uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

 

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi, Etiyopya’da 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasından sonra Boeing 737 MAX 8 tipi uçak ile yapılan uçuşların durdurulduğunu duyurdu. Kurum sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Etiyopya’da meydana gelen kazanın sebebine dair net bir bilginin olmamasından dolayı, tedbir amacıyla bu tip uçaklarla yapılacak tüm ticari uçuşların durdurulduğu aktarıldı.

 

Yapılan açıklamada konuya ilişkin küresel yasa koyucular ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı iletişim halinde olunduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Loris Karius Avrupa'da gündem oldu
    1. Loris Karius Avrupa'da gündem oldu
    2. "Koşullara rağmen ihracatımızı..
    3. Bu da 65 liralık dolandırıcılık
    4. Rekabet Kurumu’ndan Google hakkında..
    5. Yangın iki katlı ahşap evi kül etti
    6. Seçen, Yeni Galericiler Sitesi ve..
    7. ADÜ 24. Spor Şenliği başladı
    8. İşaret diliyle İstiklal Marşı’nı..
    9. Hakkari'de bir terörist 24 kilo 660..
    10. Isparta’da İstiklal Marşı’nın 98.kabul..
    11. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    12. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    13. Başkan Dağtekin’den ezan ve beka..
    14. Kanada şirketi Özbekistan'da altın..
    15. Rusya Ukrayna'ya nota verdi
    16. Endüstriyel kenevir tarımına özel..
    17. GÜNCELLEME - HDP seçim bürosu..
    18. Bilecikli kadınlar ezanı ıslıklayan..
    19. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den..
    20. Giresun Kültür Evi tamamlanıyor
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü