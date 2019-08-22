İngiltere Başbakanı Merkel'i umursamadı! Almanlar kızdı
Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından karşılanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un umursamaz tavırları Almanları kızdırdı. Johnson'un hareketleri ülkenin gündemine oturdu.22 Ağustos 2019 Perşembe 10:11
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
Almalar kızdı
İki lider, objektiflere poz verdikten sonra tören alanına doğru ilerledi. Bu sırada objektifler, İngiltere Başbakanı Johnson'ın ellerine döndü. İki elini belinde bağlayan Johnson, bu şekilde tören alanına doğru ilerledi. Basının dikkatinden kaçmayan bu tavırlar, basın toplantısı öncesinde ve sonrasında da devam etti.
Almanlar, Avrupa Birliği ile yol ayrımında olan İngiltere Başbakanı'nın bu tavırları karşısında oldukça kızgın.
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