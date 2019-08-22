İngiltere Başbakanı Merkel'i umursamadı! Almanlar kızdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Almalar kızdı

İki lider, objektiflere poz verdikten sonra tören alanına doğru ilerledi. Bu sırada objektifler, İngiltere Başbakanı Johnson'ın ellerine döndü. İki elini belinde bağlayan Johnson, bu şekilde tören alanına doğru ilerledi. Basının dikkatinden kaçmayan bu tavırlar, basın toplantısı öncesinde ve sonrasında da devam etti.

Almanlar, Avrupa Birliği ile yol ayrımında olan İngiltere Başbakanı'nın bu tavırları karşısında oldukça kızgın.

