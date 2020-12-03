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Aktüel İngiltere, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin ilerlemesinden memnun
Aktüel

İngiltere, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin ilerlemesinden memnun

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:34:55 -
İngiltere, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin ilerlemesinden memnun

LONDRA (AA) – İngiltere’nin, Taliban ile Afganistan müzakere heyetleri arasında varılan ve müzakerelerin devam etmesine vurgu yapan ilerleme anlaşmasından memnuniyet duyduğu bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Taliban ve Afganistan müzakere heyetleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da devam eden barış görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lordlar Kamarası üyesi ve İngiliz Milletler Topluluğu ve Asya’dan Sorumlu Bakan Ahmet Tarık, onlarca yıllık çatışmanın ardından tarafların ortak bir zeminde buluşmalarını takdir ettiğini belirtti. Tarık, "Umarım bu gelişme, siyasi bir anlaşmaya ve Afgan halkının istediği ve hak ettiği kapsamlı bir ateşkese yol açar. Görüşmelerin başarıya ulaşması için, Afgan halkının uzun dönemdir acı çektiği şiddetin bitirilmesine acil ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Afganistan'ın istikrarını ve güvenlik arayışındaki çabalarını destekleyeceğini aktaran Tarık, son anlaşmanın kalıcı barış arayışında önemli bir adım olduğunu ve kapsayıcı bir siyasi çözümün çatışmayı sona erdireceğini kaydetti.

- Barış görüşmeleri

Afganistan hükümeti ve Taliban heyeti arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan ve görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınan barış görüşmeleri, geçtiğimiz günlerde tekrar başlamıştı.

Her iki tarafın da onayıyla görüşmelerin usulü konusunda anlaşma sağlandı. Bundan sonra ise ana barış görüşmelerinin içeriği konusunda müzakerelere başlanacak. Böylece ana görüşmede hangi maddelerin önce ve hangi konuların daha sonra görüşüleceği ele alınacak.

İkinci görüşmenin kaç gün süreceği bilinmiyor. Bu görüşmenin de olumlu sonuçlanması halinde ana barış görüşmelerine başlanacak.

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