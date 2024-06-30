İngiltere 90+5'te çeyrek final biletini aldı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'yı 2-1'lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geldi. Arena AufSchalke'de oynanan karşılaşmayı İngiltere 2-1 kazandı.
BELLINGHAM'DAN 90+5'TE MUHTEŞEM GOL!
Karşılaşmanın 25. dakikasında Slovakya, Schranz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 90+5. dakikasında Bellingham sahneye çıktı ve İngiltere'ye 1-1'lik beraberliği getiren golü attı. Maçının kazananını belirlemek için karşılaşma uzatmalara gitti.
İNGİLTERE UZATMALARA GOLLE BAŞLADI
Uzatma dakikalarının henüz başında 92. dakikada Harry Kane'in golüyle İngiltere 2-1 öne geçti. Maçta başka gol sesi çıkmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
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YENİ RAKİP İSVİÇRE
Bu sonucun ardından İngiltere, EURO 2024'te çeyrek finale yükselirken Slovakya turnuvaya veda etti. İngiltere çeyrek final mücadelesinde İtalya'yı eleyen İsviçre ile karşılaşacak.
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