  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İngiltere 90+5'te çeyrek final biletini aldı
Spor

İngiltere 90+5'te çeyrek final biletini aldı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 21:53:00 -
İngiltere 90+5'te çeyrek final biletini aldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'yı 2-1'lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geldi. Arena AufSchalke'de oynanan karşılaşmayı İngiltere 2-1 kazandı.

BELLINGHAM'DAN 90+5'TE MUHTEŞEM GOL!

Karşılaşmanın 25. dakikasında Slovakya, Schranz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 90+5. dakikasında Bellingham sahneye çıktı ve İngiltere'ye 1-1'lik beraberliği getiren golü attı. Maçının kazananını belirlemek için karşılaşma uzatmalara gitti.

İNGİLTERE UZATMALARA GOLLE BAŞLADI

Uzatma dakikalarının henüz başında 92. dakikada Harry Kane'in golüyle İngiltere 2-1 öne geçti. Maçta başka gol sesi çıkmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

YENİ RAKİP İSVİÇRE

Bu sonucun ardından İngiltere, EURO 2024'te çeyrek finale yükselirken Slovakya turnuvaya veda etti. İngiltere çeyrek final mücadelesinde İtalya'yı eleyen İsviçre ile karşılaşacak.

EURO 2024'te son 16 heyecanı başlıyor
EURO 2024'te son 16 heyecanı başlıyor

Spor

EURO 2024'te son 16 heyecanı başlıyor

Euro 2024'ü yerle bir edecek gelişme! Avusturya'nın kaptanından olay itiraf geldi...
Euro 2024'ü yerle bir edecek gelişme! Avusturya'nın kaptanından olay itiraf geldi...

Spor

Euro 2024'ü yerle bir edecek gelişme! Avusturya'nın kaptanından olay itiraf geldi...

UEFA’dan bomba karar! EURO 2024 onun için bitti
UEFA’dan bomba karar! EURO 2024 onun için bitti

Spor

UEFA’dan bomba karar! EURO 2024 onun için bitti

İstenen takım herkesi şaşırttı: Euro 2024’te sıcak gelişme! Süper Lig devine haber çaktı!
İstenen takım herkesi şaşırttı: Euro 2024’te sıcak gelişme! Süper Lig devine haber çaktı!

Spor

İstenen takım herkesi şaşırttı: Euro 2024’te sıcak gelişme! Süper Lig devine haber çaktı!

İstenen takım herkesi şaşırttı: Euro 2024’te sıcak gelişme! Süper Lig devine haber çaktı!
İstenen takım herkesi şaşırttı: Euro 2024’te sıcak gelişme! Süper Lig devine haber çaktı!

Spor

İstenen takım herkesi şaşırttı: Euro 2024’te sıcak gelişme! Süper Lig devine haber çaktı!

{relation id:1864903 slug:'euro-2024te-son-16-heyecani-basliyor'}

{relation id:1864903 slug:'euro-2024te-son-16-heyecani-basliyor'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23