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İngiltere 12 yıl aradan sonra çeyrek finalde!

İngiltere penaltı atışları sonrasında Kolombiya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 00:40
İngiltere 12 yıl aradan sonra çeyrek finalde!

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında İngiltere, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Kolombiya'yı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederek son çeyrek finalist oldu. İngiltere çeyrek finalde İsveç ile eşleşti. Penaltılar sonucu çeyrek finale çıkan İngiltere, Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı vuruşlarından galibiyetle ayrılırken, 2006'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale kaldı.

Maçın oynandığı Spartak Stadyumu'nda Kolombiyalı taraftarlar çoğunlukta bulunurken, İngiltere Milli Takımı sahaya ıslıklar eşliğinde çıktı.

53'üncü dakikada İngiltere'nin kullandığı köşe vuruşunda topa vurmak isteyen Kane ceza sahası içinde Sanchez tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

57'nci dakikada Kolombiya'nın itirazları sonucu dört dakika duran oyun sonrası topun başına geçen Kane, penaltı vuruşunu kalecinin soluna doğru yaptı ve kaleci Ospina'yı avladı: 0-1.

90+2'nci dakikada Cuadrado'nun kullandığı köşe vuruşunda yükselerek kafa vuruşu yapan Mina, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına gidildi.

Kolombiya'nın ilk penaltı atışında topun başına gelen Falcao, ağları sarstı: 2-1.

İngiltere'nin ilk penaltısında Kane topun başına geldi. İngiliz yıldız düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.

Kolombiya'nın ikinci penaltısında Cuadrado meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

İngiltere'nin ikinci penaltı vuruşunu Rashford kullandı. Genç futbolcunun sert vuruşu filelere gitti: 3-3.
Kolombiya'nın üçüncü penaltısında meşin yuvarlağın başına geçen Muriel, kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi: 4-3.

İngiltere'nin üçüncü penaltısında Henderson'ın vuruşunu Ospina çıkardı.

Kolombiya'nın dördüncü penaltısında topun başına Uribe geçti. Uribe'nin vuruşu direkten döndü.

İngiltere'nin dördüncü penaltı vuruşunda Trippier topu ağlara gönderdi: 4-4.

Kolombiya'nın beşinci penaltısında Bacca'nın vuruşunu Pickford kurtardı.

İngiltere'nin beşinci penaltısında Dier'ın vuruşu ağlara gitti ve İngiltere penaltılar sonucunda Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 00:40
  1. İngiltere
  2. Kolombiya
  3. Dünya Kupası

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