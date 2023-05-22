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Ekonomi İngilizlerden sürpriz Türkiye kararı! Güzel haber geldi
Ekonomi

İngilizlerden sürpriz Türkiye kararı! Güzel haber geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-22 07:33:00 - 2023-05-22 07:39:01
İngilizlerden sürpriz Türkiye kararı! Güzel haber geldi

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi, İngiltere’den Türkiye’ye yapılan seyahatler yüzde 54 oranında artış yaşandığını duyurdu.

İngiltere’den Türkiye’ye yapılan seyahatler yüzde 54 oranında arttı.

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yayınlanan verilere göre 2023 yılının Ocak-Mart döneminde, İngiltere’den Akdeniz’e havayolu ile yapılan seyahat sayısı yüzde 70 artış gösterdi. Türkiye yüzde 54 artışla 5. sıradaki yerini korudu.

2023’te İngiltere’den yurtdışı seyahatler

Turizm Databank’ın aktardığına göre, İngiltere’den Akdeniz ülkelerine yapılan yurtdışı seyahatlerde İspanya 4,5 puan kaybetmesine rağmen yüzde 40 payla ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 16 ile İtalya ve 13 payla Fransa izledi. İki ülke de yüzde 90’ın üzerinde gelişme gösterdi.

Seyahat sayılarında pazar payları yarım puan düşen Portekiz yüzde 55 ve Türkiye yüzde 54 gelişme gösterdi. Payları ise sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 6 oldu.

Fas, Yunanistan ve Mısır da gelişme kaydederken Fas yüzde 337 artışla rekor kırdı.
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