İngilizler yenilgiyi hazmedemedi: Kılıçdaroğlu'nun kazanması için şeytani planı açıkladı

Türkiye, dün sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

İngilizler yenilgiyi hazmedemedi: Kılıçdaroğlu'nun kazanması için Londralı yatırımcılara 'borsada spekülasyon yapın' çağrısı

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması adına medya gücüyle sık sık algı operasyonlarına başvuran İngilizlerden bu kez de skandal bir çağrı geldi.

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CHP liderine akıl vermeyi sürdüren Londra'daki finans çevreleri tarafından takip edilen bir isim olan İngiliz ekonomist Timothy Ash, Londralı sermayedarlara çağrı yaparak, ikinci tur öncesi borsada spekülasyonlarla ekonomiyi hedef alması önerisinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun yeniden seçilmesi için

"Borsa İstanbul'daki hisselerinizi satın, halk ekonominin kötüye gittiği hissine kapılsın, oyunu değiştirsin"

algısını yayan Ash, açıkça seçimle organize bir müdahaleyi işaret etti.

'Kılıçdaroğlu'nda liderlik vasfı yok' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda "Türkiye, Batı cephesine yeniden kollarını açacak" diyen Ash, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda ise çark edip,

"Kılıçdaroğlu ile birkaç ay önce Londra'da diğer yatırımcılarla görüştüm ve sorulara verdiği yanıtların zayıf olduğunu düşündüm. Endişelerim bir şekilde gerçekleşti. Muhalefet Kılıçdaroğlu'nun zafiyetlerini başından beri biliyordu, Meral Akşener bir nevi gemiden kaçmaya çalıştı"

ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu-İngiltere bağı

CHP lideri, cumhurbaşkanı adaylığı açıklanmadan önce ABD ve İngiltere'ye icazet seferlerinde bulunmuştu. İki ülkede ekonomistlerle görüştüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, İngiltere'de 300 milyar dolar temiz para bulduğunu iddia etmişti.

CHP lideri, yıllar önce ise aynı İngiltere'nin tefeci olduğunu öne sürmüş, Türkiye'deki iktidarı tefecilerle iş yapmakla suçlamıştı.