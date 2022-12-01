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Gündem İngilizler üzgün! Yaptıkları hamle pahalıya patladı
Gündem

İngilizler üzgün! Yaptıkları hamle pahalıya patladı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması İngiliz vatandaşlarına pahalıya patladı. Brexit, her İngiliz ailesine 210 pound olmak üzere toplamda 5.84 milyar pound ek gıda maliyeti getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 15:39:00 -
İngilizler üzgün! Yaptıkları hamle pahalıya patladı

İngiliz ekonomistlerin ve akademisyenlerin son raporuna göre Brexit, ülkede her hane başına 210 (4.750 TL) pound ek gıda maliyeti getirdi. Avrupa Birliği’nden ayrılmanın maliyeti, 2020-21 tarihleri arasında toplamda 5.84 milyar pound olarak faturalara yansıdı.

 Londra Ekonomi Okulu araştırmacıları tarafından hazırlanan ve bugün yayınlanan ‘Tarife dışı engeller ve tüketici fiyatları: Brexit'ten kanıtlar’ adlı rapora göre, AB’den ayrılma İngiltere’de hane başına 210 (4.750 TL) pound ek gıda maliyeti getirdi. 2020-21 tarihleri arasında toplamda 5.84 milyar pound faturalara yansırken bu durumun, gelirlerinin büyük kısmını gıdaya harcayan yoksul aileleri daha fazla etkilediği vurgulandı.

2021'in sonuna kadar geçen iki yılda Brexit tek başına, gıda fiyatlarını toplamda yaklaşık yüzde 6 artırdı.

 AB’den ayrılma yerel gıda üreticilerine yaradı

Araştırmacılar, Brexit’in Avrupa ithalatından daha az etkilenen yerel gıda üreticilerine yaradığını ifade ederek yerli firmaların 4.78 milyar pound kazandığını ortaya koydu. İngiliz Perakendeciler Birliği, gıda enflasyonuyla ilgili “Gıda enflasyonu, Ekim'de yüzde 11,6'dan Kasım'da yüzde 12,4'e yükseldi. Bu, gıda kategorisinde kaydedilen en yüksek enflasyon oranıdır” açıklamasını yaptı. İngiliz Perakende Konsorsiyumu İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, küresel enerji maliyetlerinin artmasıyla bunun özellikle et, yumurta, süt ürünleri ve kahve fiyatlarına yansıyarak yükselmesine neden olduğunu belirtti.

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