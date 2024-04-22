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Ekonomi İngilizler itiraf etti: 'Türkiye havacılıkta Avrupa'nın...'
Ekonomi

İngilizler itiraf etti: 'Türkiye havacılıkta Avrupa'nın...'

Yeniakit Publisher
2024-04-22 10:22:00 -
İngilizler itiraf etti: 'Türkiye havacılıkta Avrupa'nın...'

İngiliz Financial Times, havacılık alanında Türkiye'nin Avrupa'daki rakiplerini geride bırakıp lider konuma yükseldiğini belirtti. Gazetenin analizine göre, bu başarının merkezinde İstanbul Havalimanı yer alıyor.

İngiliz Financial Times, havacılık alanında Türkiye'nin Avrupa'daki rakiplerini geride bırakıp lider konuma yükseldiğini belirtti. Gazetenin analizine göre, bu başarının merkezinde İstanbul Havalimanı yer alıyor.

Türkiye'nin havacılık sektörü, son yıllarda gösterdiği gelişme ile dünya çapında dikkat çekiyor.

İngiliz Financial Times gazetesi de son yayınladığı analizde, Türkiye'nin havacılık sektöründe Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Avrupa hava sahasında hakimiyet sağladığına dair bir yazı kaleme aldı.

Avrupa hava sahasında Türkiye hakimiyeti

Türkiye'nin son yıllarda havacılık altyapısına yaptığı büyük yatırımlar ve hava filosunu genişletme stratejileriyle Avrupa'daki pazar payını artırdığı belirtildi.

Özellikle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un pazar liderliği dikkat çekerken, Avrupalı devler British Airways'in sahibi IAG, Air France-KLM ve Lufthansa'nın pandemi öncesine oranla daha düşük uçuş tarifeleri sunduğu ifade edildi.
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Yayınlanan analize göre THY ve Pegasus, 2019 yılına kıyasla pandemi sonrası yüzde 10 artış göstererek toplamda 115 milyon yolcu taşıdı.

"En büyük pay İstanbul Havalimanı’na ait"

Gazetenin analizinde, “THY, Ryanair ve easyJet'in ardından 3. en yoğun hava yolu oldu. İstanbul Havalimanı da geçen yıl uçuş sayıları açısından Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.” verileri paylaşıldı.

THY'nin artan rota sayısı ve genişleyen uçak filosu, bu başarının temel taşları arasında yer alırken, Pegasus da pandemi koşullarına rağmen filosunu büyüterek kapasitesini artırmaya devam etti.

Analizde, bu başarılarda İstanbul Havalimanı'nın önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Havalimanına yapılan 11 milyar dolarlık yatırımla yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alana hizmet verildiği belirtildi.

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Gültekin

İNGİLİZLERİN YAPTIĞI BU DEĞERLENDİRMELERİ İSTANBUL HAVA LİMANINA KARŞI ÇIKAN ÖZELLİKLE CHP'LİLER DUYUYOR MU?, DEMEK Kİ SİYASETTE VE HİZMETTE İLERİYE DÖNÜK Vİ,ZYON ÇOK ÖNEMLİ GELECEĞİ GÖREBİLMEK, GELİŞMENİN VE BÜYÜMENİN TEMEL TAŞIDIR.
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