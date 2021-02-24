İngilizler akın akın Türkiye'ye gelecek! Patlama yaşandı

İngiltere'de uzun bir sürenin ardından Başbakan Boris Johnson, ülke genelinde koronavirüs kısıtlamalarını 21 Haziran'a kadar kaldıracaklarını duyurdu.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla İngiltere vatandaşları 17 Mayıs'tan itibaren tatil amaçlı yurt dışına seyahat edebilecek.

İlk tercih Türkiye

Yapılan bu açıklamanın ardından, İngilizler önümüzdeki yaz için erken rezervasyonlara başladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre İngiliz turistlerin rezervasyonda en çok ilgi gösterdikleri ülkeler Türkiye, İspanya ve Yunanistan oldu.

Erken rezervasyon ve bilet satışlarında patlama yaşandı

İngiltere'nin en önemli tur operatörlerinden biri olan Thomas Cook, Boris Johnson'ın normalleşme adımlarını kamuoyuna açıklamasının ardından site trafiklerinin en az iki katına çıktığını açıkladı.

İngiltere'nin önde gelen havayolu şirketlerinden biri bilet satışlarında yüzde 337, tatil paketi satışlarında ise yüzde 630 artış yaşandığını ifade ederken, tatilcilerin en çok da Ağustos, Temmuz ve Eylül aylarına tur paketlerine talep gösterdiklerini belirtti.

17 Mayıs en erken tarih

Hükümetin de kısıtlamaları kaldırma taraftarı olduğu bu günlerde aşı programı da devam ediyor. Yurt dışı seyahatlerde önemli bir kriter olacak olan aşı programının durumu seyahat yasaklarının kalkış tarihini etkileyecek.

BBC Ekonomi Muhabiri Mary-Ann Russon, uluslararası seyahatlere izin verilebilecek en erken tarihin 17 Mayıs olduğunu söyledi.

İngilizler de yurt dışı tatil için bu tarihten sonrasına yönelik rezervasyonlara ağırlık vermeye başladı.



Mevcut aşılama hızı açısından dikkat çekici bir performans sergileyen İngiltere'nin, önümüzdeki birkaç ay içinde toplumun büyük bir kesimine yönelik aşılamayı tamamlaması öngörülüyor.

Rusya'dan sonra ikinci ülke

İngiltere, Türkiye'ye Rusya ve Almanya'dan sonra en çok turist gönderen üçüncü ülke. 2019 yılında yüzde 13,6 artışla 2 milyon 562 bin İngiliz, Türkiye'deki farklı bölgelerde yaz tatillerini geçirmişti.

Ancak 2020'de salgın nedeniyle yaşanan kısıtlamalardan ötürü bu rakamlar çok düşmüştü.

"Olumlu sinyaller almaya başladık"

Öte yandan kararla birlikte İngiltere'den Türkiye ve Kuşadası'na yönelik yapılan erken rezervasyonlarda artış yaşanmaya başladığını belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Şimdiden olumlu sinyaller almaya başladık. Rezervasyon taleplerindeki yükseliş dün itibariyle hissedilir oranda yükseldi. Bu bizler için çok güzel bir gelişme. Çünkü İngiltere Türkiye ve Kuşadası için çok ciddi bir kaynak pazar. Pandeminin olmadığı 2019 yılında Türkiye, 727 bin 532 İngiliz turisti ağırlamıştı" dedi.