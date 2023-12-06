Türkiye'nin yabancı dil karnesi belli oldu! İşte İngilizcesi en iyi olan ilimiz

100'den fazla ülkede dil, seyahat, kültürel değişim ve akademik programlar aracılığıyla yabancı dil eğitimi veren EF Education First’ün dünya çapında düzenlediği İngilizce Yeterlilik Endeksi’nin 2023 sonuçlarına göre Türkiye’nin karnesi zayıflarla dolu.

İşte o sıralama!

Endeks sonuçlarına göre, İngilizce yeterliliğinde Türkiye 494 puanla 113 ülke arasında 66’ncı, 34 ülkenin yer aldığı Avrupa kategorisinde ise sondan ikinci sırada yer alıyor. Uluslararası arenada gençlerin İngilizce yeterliliğinde düşüş söz konusu, cinsiyet uçurumu ise büyüyor.

Ülkelerin profili

Yetişkinlerin İngilizce yetkinliklerinin uluslararası alanda ölçüldüğü en büyük çalışma olan EF İngilizce Yeterlilik Endeksi’nin (EF EPI) 2023 yılı sonuçları açıklandı. Endeks sonuçlarına göre, İngilizce yeterliliğinde Türkiye 494 puanla 113 ülke arasında 66’ncı, 34 ülkenin yer aldığı Avrupa kategorisinde ise sondan ikinci sırada. Avrupa kategorisinde son sırada ise Azerbaycan yer alıyor. Küresel bazda Hollanda 647 puanla birinci, Singapur 631 puanla ikinci, Avusturya 616 puanla üçüncü ve Danimarka ise 615 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

İngilizce karnesi en iyi şehir

Türkiye’de İngilizce yeterliliği seviyesinin en yüksek seyrettiği bölge Marmara olurken, en yüksek skoru alan şehir Antalya. İzmir ve Ankara ise İngilizce yeterliliğinde ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. 2014 yılından bu yana erkeklerin İngilizcesi 14 puan artışla gelişirken, kadınların ise 19 puanlık düşüşle geriliyor. gerçekçi beklentilerle yaklaşmak hem kurumlar hem de bireylerin buraya yaptıkları yatırımları hedefleriyle daha uyumlu hale getirir” önerilerine yer veriliyor.