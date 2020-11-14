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Gündem 'İngilizce' konuşan Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı verdi
Gündem

'İngilizce' konuşan Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı verdi

Türkiye'yi çat pat İngilizcesi ile dünyaya şikayet eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yılmaz anlattığı bir hikaye ile verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 20:17:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilkokul İngilizcesiyle Türkiye'yi karaladığı videoya en anlamlı cevabı İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yılmaz verdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ülke TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'yi çat pat İngilizcesi ile batıya şikayet ettiği video tepki toplarken İngilizcesi ise dalga konusu oldu. Yıldız, emperyalizmin Türkiye'ye nasıl dayatıldığını çarpıcı bir örnekle anlattı.

Yıldız Ülke TV'de katıldığı programda şu örneği verdi:

"Özel bir üniversetide İngilizce tarih dersi alıyorlar, Hoca derste soru sorar: What is imperialism?
Bir arkadaş 'Bu soruya Türkçe cevap vermek istiyorum' der.
Hoca itiraz eder, 'Only English!' Arkadaş geri adım atmaz, 'Türkçe çevap vermek istiyorum' diye diretir.
Hoca İngilizce'de tekrar ısrar edince arkadaş durumu özetler: İşte emperyalizm budur!"

İmamoğlu, çat pat İngilizcesi ile Türkiye'yi şikayet etmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin açılış konuşmasında İngilizce olarak Türkiye'yi dünyaya şikayet etmiş, konuşması kısa sürede büyük tepki çekmişti. İmamoğlu'nun İngilizcesi de alay konusu olmuştu.

 

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