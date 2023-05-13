İngiliz yazardan şok sözler... Erdoğan’a yaptığınızı bir Yahudi’ye yapsanıza!

LEVENT SONAT

Son baskısında, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapılacak en önemli seçim olarak gösteriyor ve sadece Türkiye’nin değil, demokrasinin geleceğinin de sonuca bağlı olacağını iddia ediyor.

Bu söylenecek aptalca bir şey. Türkiye, diktatörlüğün norm olduğu bir bölgenin aksine hâlâ özgür seçimlerin yapılabileceği bir ülke. The Economist, 10 yılda Erdoğan’a yönelik 6 kapak daha yaptı. Peki, Türk liderden çok daha kötü olan liderlere neden hiç değinilmedi? Mesela Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el Sisi, mesela gazeteciyi öldüren Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, The Economist neden bunlara hiç değinmedi? İngiliz dergisi nefretini kusarken yalnız değildi.

AVRUPA, ERDOĞAN KAYBETSİN DİYE DUA EDİYOR

Alman Der Spiegel de aynı şeyleri yaptı. Son kapağında Der Spiegel, Erdoğan’ı arkasında çatlak bir tahtta oturturken, İslam’ın simgesi olan hilal parçalanırken resmediyordu. Dergi, faşist Netanyahu’yu parçalanmış bir Yahudi tahtına oturtsaydı ve arkasında Davut Yıldızı parçalansaydı, ortaya çıkacak kargaşayı hayal edebiliyor musunuz? Aynı biçimde Fransız Le Point de benzer kapaklar yaptı.

Bir manada Avrupa, Erdoğan’ın kaybetmesi için dua ediyor. Bu kadar özgürlükçü ve demokrasi yanlısıysanız bırakın Türkler kendi kararını versin.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO