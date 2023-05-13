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Gündem İngiliz yazardan şok sözler... Erdoğan’a yaptığınızı bir Yahudi’ye yapsanıza!
Gündem

İngiliz yazardan şok sözler... Erdoğan’a yaptığınızı bir Yahudi’ye yapsanıza!

Yeniakit Publisher
2023-05-13 11:39:00 -
İngiliz yazardan şok sözler... Erdoğan’a yaptığınızı bir Yahudi’ye yapsanıza!

İngiliz yazar David Hearst, Middle East Eye adlı internet sitesindeki “Avrupa neden Erdoğan’ın kaybetmesini istiyor?” başlıklı yazısında, batıdaki Erdoğan düşmanlığını kaleme alırken çarpıcı ifadeler kullandı. Yazarın analizinden çarpıcı noktalar şöyle: “The Economist (İngiliz), seçilmiş bir devlet başkanı olan Erdoğan’a karşı açıkça ifade ettiği nefretiyle kendini aştı.

 LEVENT SONAT 

Son baskısında, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapılacak en önemli seçim olarak gösteriyor ve sadece Türkiye’nin değil, demokrasinin geleceğinin de sonuca bağlı olacağını iddia ediyor.

Bu söylenecek aptalca bir şey. Türkiye, diktatörlüğün norm olduğu bir bölgenin aksine hâlâ özgür seçimlerin yapılabileceği bir ülke. The Economist, 10 yılda Erdoğan’a yönelik 6 kapak daha yaptı. Peki, Türk liderden çok daha kötü olan liderlere neden hiç değinilmedi? Mesela Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el Sisi, mesela gazeteciyi öldüren Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, The Economist neden bunlara hiç değinmedi? İngiliz dergisi nefretini kusarken yalnız değildi.

AVRUPA, ERDOĞAN KAYBETSİN DİYE DUA EDİYOR

Alman Der Spiegel de aynı şeyleri yaptı. Son kapağında Der Spiegel, Erdoğan’ı arkasında çatlak bir tahtta oturturken, İslam’ın simgesi olan hilal parçalanırken resmediyordu. Dergi, faşist Netanyahu’yu parçalanmış bir Yahudi tahtına oturtsaydı ve arkasında Davut Yıldızı parçalansaydı, ortaya çıkacak kargaşayı hayal edebiliyor musunuz? Aynı biçimde Fransız Le Point de benzer kapaklar yaptı.

Bir manada Avrupa, Erdoğan’ın kaybetmesi için dua ediyor. Bu kadar özgürlükçü ve demokrasi yanlısıysanız bırakın Türkler kendi kararını versin.”
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Yorumlar

Toshiba

Ehli vicdana saygım sonsuz.

içimizdeki ermeniler rumlar masonlar

türk isimleri kürt isimleri arap olupta ermeni rum yhudi dolu var bunları cıkarıp vatandaşlara söylemek lazım türkiye cumhuriyeti düşmanlığı yapanları
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