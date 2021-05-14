İngiliz vekillerden Türkiye şikayeti

Münübe Yılmaz

İngiliz milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a yazdıkları mektupta, Türkiye'yi şikayet ederek, ilişkilerinde izlenilecek adımları sıraladı. Türkiye’nin insan hakları konusundaki ilerlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte tersine döndüğü ifade edilen mektupta “Türkiye’nin, insan haklarına saygı, çoğulculuk ve demokrasi yoluna dönmesi için sözünü söylemek, İngiltere’nin Türkiye toplumuna karşı görevidir” sözlerine yer verildi. Vekillerin şikayetlerinde Eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekili dokunulmazlığının kaldırılarak hapis cezasına çarptırılması ile İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın gözaltına alınmasının Türkiye’nin demokratik değerlerine dair şüphe uyandırdığı belirtilirken, İngiltere’nin dostluğunun koşulsuz olmadığına dikkat çekildi. Açıklamaya imza atan milletvekilleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasının da endişe verici olduğunu dile getirerek, Amerika'nın Türkiye’yle ilişkiler konusunda net olduğu gibi İngiltere’nin de olması gerektiğini aktardılar. Milletvekillerinin imza attığı mektuba Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın iki hafta içinde yanıt vermesi talep edildi.