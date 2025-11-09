İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Türkiye’de kapı ve pencereleri açık bırakmanın, anahtarları araçta unutmanın bile mümkün olduğunu anlatan ziyaretçi, Londra’da her kapıyı kilitlemek, anahtarları saklamak zorunda kaldığını belirtti. Şehir merkezinde “Telefonunuzu kapılmadan önce düşünün” yazısını görmesinin kendisini derinden etkilediğini söyleyen turist, eskiden Londra’yı sevdiğini ancak şimdi orada olmak fikrinin kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

Güvenlik endişesi yüzünden sokakta telefon veya çanta taşımaktan korktuğunu aktaran ziyaretçi, “Kuzey şehirleri nasıl bilmiyorum ama Londra gerçekten tehlikeli hale gelmiş” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Türkiye’de hissettiği güven duygusunun yerini İngiltere’de tedirginliğin alması, ziyaretçinin ülkesine dair algısını tamamen değiştirmiş durumda.