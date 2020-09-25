  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İngiliz Times: Türkiye'ye turist talebi arttı
Ekonomi

İngiliz Times: Türkiye'ye turist talebi arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde Türkiye'ye turist akını devam ediyor. İngiliz Times gazetesi, tatil rezervasyonlarında Türkiye ve İtalya'ya talebin arttığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 20:35:00 - 2020-09-25 20:46:44
İngiliz Times: Türkiye'ye turist talebi arttı

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken Türkiye'ye İngiltere gibi birçok ülkeden yabancı turistlerde de artış olduğu görüldü. İngiliz Times gazetesi, İngiltere'ye dönüşte 14 gün karantinada kalınmasını şart koştuğu ülkelerin listesini büyütmesiyle, tatil rezervasyonlarında Türkiye ve İtalya'ya talebin arttığını açıkladı.

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle uluslararası basında adından söz ettirirken turizmde olan ilgiyle de adını duyurmaya devam ediyor.

Türkiye'ye İngiliz turist yoğunluğu

İngiliz Times gazetesi, "Büyük Akdeniz ülkeleri arasında en düşük Covid-19 vaka oranlarına sahip ülke" olarak tanımladığı Türkiye'deki tatiller için yapılan aramaların, sitedeki toplam aramaların üçte birini oluşturduğunu belirtti.

Yunanistan'a turist talebi azalıyor

Haberin devamında son iki haftada Yunanistan'a talebin ise yüzde 17 düştüğü kaydediliyor. Paket tatil sitesi Travelsupermarket, Türkiye'ye talebin, iki hafta öncesine kıyasla yüzde 15 arttığını açıkladı.

Koronavirüs salgınında Rus turistlerin tercihi Antalya
Koronavirüs salgınında Rus turistlerin tercihi Antalya

Ekonomi

Koronavirüs salgınında Rus turistlerin tercihi Antalya

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar
Medya

‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar

FOX TV’de ekranlara gelen ‘Mucize Doktor’ adlı dizide karısını aldatan koca üzerinden ‘aldatmak’ meşru bir şeymiş gibi gösterildi. Dizide ah..
Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti!
Gündem

Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti! "Bunları erkekler yapsa..."

Taksim İstiklal Caddesi'nde 2 laikçi genç kızın yaptığı ahlaksızlık görenlere 'pes' dedirtti. 2 genç kız İstiklal Caddesi'nde tanımadıkları ..
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından o diziye tepki
Gündem

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından o diziye tepki

ABD'li FOX TV ekranlarında yayınlanan ve kimsesiz çocukları konu alan "Kimsesizler" adlı diziye ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizme..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı