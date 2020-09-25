İngiliz Times: Türkiye'ye turist talebi arttı

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken Türkiye'ye İngiltere gibi birçok ülkeden yabancı turistlerde de artış olduğu görüldü. İngiliz Times gazetesi, İngiltere'ye dönüşte 14 gün karantinada kalınmasını şart koştuğu ülkelerin listesini büyütmesiyle, tatil rezervasyonlarında Türkiye ve İtalya'ya talebin arttığını açıkladı.

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle uluslararası basında adından söz ettirirken turizmde olan ilgiyle de adını duyurmaya devam ediyor.

Türkiye'ye İngiliz turist yoğunluğu

İngiliz Times gazetesi, "Büyük Akdeniz ülkeleri arasında en düşük Covid-19 vaka oranlarına sahip ülke" olarak tanımladığı Türkiye'deki tatiller için yapılan aramaların, sitedeki toplam aramaların üçte birini oluşturduğunu belirtti.

Yunanistan'a turist talebi azalıyor

Haberin devamında son iki haftada Yunanistan'a talebin ise yüzde 17 düştüğü kaydediliyor. Paket tatil sitesi Travelsupermarket, Türkiye'ye talebin, iki hafta öncesine kıyasla yüzde 15 arttığını açıkladı.