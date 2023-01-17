İngiliz şirketlerine ve aşırı zenginlere yaradı! Oxfam, pandemi, fiyatlarındaki keskin artış: 2.7 milyarlık servet

İngiliz uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Davos’ta bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesi yayımladığı raporda, dünyada giderek artan gelir eşitsizliği ve yoksulluğa dikkat çekti.

Koronavirüs salgını ve enerji krizinin şirketler ile aşırı zenginlere yaradığı kaydedilen raporda geçen yıl gıda ve enerji fiyatlarındaki keskin artışın, zenginlerin servetini daha da artırmasına yol açtığı ifade edildi. Oxfam sözcüsü Manuel Schmitt, “Milyonlarca insan gıda ve enerji maliyetlerini nasıl karşılayacağını bilemezken, çağımızın krizleri milyarderlerin servetlerine devasa artışlar getirdi” dedi.

DW‘nin aktardığına göre, raporda dünya çapında 95 gıda ve enerji şirketi 2022 yılında kârlarını iki katından fazla arttırdığı belirtildi. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın ardından bu durum akaryakıt fiyatlarında değişime, brent petrole benzin grubuna da yansıyor. Rapor sonrası İngiliz keşif aracı ekiplerinin yaptığı keşiflerde ilginç detayları ortaya çıkardı. Söz konusu şirketlerin krizden istifade ederek 306 milyar dolar kâr elde ettikleri belirtilen raporda, bunun 257 milyarının (yüzde 84) hissedarlara pay edildiği vurgulandı.

Günde ortalama 2.7 milyarlık servet artışı

Raporda, nüfusun en zenginlerini oluşturan yüzde birlik kesimin, pandeminin başlangıcından bu yana, küresel servet artışının yaklaşık üçte ikisini tek başına elde ettiği; söz konusu eğilimin Almanya’da daha da belirgin olduğuna dikkat çekildi. Buna göre 2020 ve 2021 yıllarında Almanya’da kaydedilen servet artışının yüzde 81’i nüfusun en zengin yüzde 1’lik kesimi tarafından elde edildi.

Oxfam’ın raporunda çarpıcı rakamlara da yer verildi. Buna göre dünya genelinde tüm milyarderlerin toplam serveti 2020’den bu yana günde ortalama 2,7 milyar doları arttı. Buna karşılık yüksek enflasyon işçi kesimini daha da yoksullaştırdı. Raporda, dünyada en az 1,7 milyar işçinin enflasyonun ücret artışından daha yüksek olduğu ülkelerde yaşadığı belirtilirken, yeryüzündeki her on kişiden birinin açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

‘Zenginler daha fazla vergi ödemeli’

Zenginler ve şirketlere on yıllardır uygulanan vergi indirilmelirin eşitsizliği daha da derinleştirdiği belirtilen raporda, krizden çıkış yolu olarak bu kesime daha fazla vergi uygulanması talep edildi. yesilgazete'nin aktardığı haberde: Raporda, bazı ülkelerde yoksulların milyarderlerden daha yüksek vergi ödemek zorunda kaldıklarına da vurgu yapıldı.

Dünya genelinde vergi gelirlerinin yalnızca yüzde dördü servet üzerinden alınan vergilerden elde ediliyor.

Örgüt sözcüsü Schmitt, “Artık şirketler ve süper zengin sahipleri kamu yararı için adil şekilde katkı sunmalılar” diye konuştu.