İngiliz profesör İstanbul'da ağzındaki baklayı çıkardı: Cinsiyeti yok etmek mümkün, erkeklikle mücadele etmeliyiz!

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İstanbul Özyeğin Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, Stony Brook Üniversitesi Erkek ve Erkeklik Araştırmaları Merkezi ve İzmir Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle 'erkeklik' cinsiyetini ortadan kaldırmaya yönelik bir adım olarak gerçekleştirilen 2'nci Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu'nun açılış konuşmacısı Hanken School of Economics'ten İngiliz Profesör Jeff Hearn, erkekleri ötekileştiren "Uluslarötesi 'Erkekler' Politikasını Konumlandırma: Aktivizm, Politika, Kuramlaştırma" başlıklı bir konuşma yaptı.

İngiliz sosyolog: Erkekleri dönüştürüyoruz

9 Eylül'de 'aile düşmanı' derneklere destek vermesiyle bilinen İstanbul İsveç Başkonsolosuluğu'nda yaptığı konuşmasında 'erkeklik' kavramını hedef alan ve erkekliğin ortadan kaldırılmasını savunan İngiliz sosyolog Prof. Dr. Hearn, “erkekler”in toplumsal, kültürel ve siyasi gündemde cinsiyetçi bir kategori olarak ele alındığını vurgulayarak, son 40 yıl boyunca dünyada bu kavramın nasıl değişip dönüştüğünü anlattı.

Aileyi hedef aldı: "Ataerkillik üretiyor"

Skandal sözlerde bulunan İngiliz sosyolog Hearn; askeri gücü, silah ticareti gibi faaliyetlerin yanında 'uluslarötesi alanlar' olarak tarif ettiği aile ve hane halkının da ataerkilliği ürettiği iddiasında bulundu.

İngiliz sosyolog, bilişim teknolojisinin dahi yeni bir ataerkillik ürettiğini iddia ederek "Ataerkilliğin üretildiği uluslarötesi alanlar var. Militarizm, silah ticareti, küresel ekonomi, erkekleşmiş sermaye piyasası, aile ve hane halkı bu alanlardan sadece birkaçı. Son yıllarda bilişim teknolojisi yeni bir patriyarka alanı yaratıyor. Tüm bu alanlar “erkeklik” kavramını yeniden üretme sürecine hizmet ediyor." sözlerini sarf etti.

"Cinsiyeti yok etmek mümkün, erkeklikle mücadele etmek gerek"

Cinsiyetsiz toplum politikasını faaliyete geçirme amacını açıkça beyan eden İngiliz sosyolog, mevcut cinsiyet kategorilerinin de yok edilebileceğini ve bu çabanın mevcut olduğunu itiraf etti.

Eşcinsel sapkınların şikayetçi olduğu konuyu "erkeklerin de muzdarip olduğu 'erkeklik' rolleri ile mücadele etmek gerek" şeklinde çarpıtan İngiliz sosyolog, "Kuir (queer- cinsiyetsiz toplum) politikası çerçevesinde ‘erkekler’in ayrıcalıklı konumları, erkeklerin de muzdarip olduğu ‘erkeklik’ rolleri ile mücadele etmek gerek. Aynı zamanda feminist politika kapsamında da erkeklerin mücadele ettiğini söylemek mümkün. Özellikle patriyarkayı(ataerkilliği), toplumsal cinsiyet kategorilerini yok etmek için gösterilen mevcut bir çabadan söz etmek mümkün.” ifadelerinde bulundu.

"Toplumsal cinsiyet ikiliğini yok etmeliyiz"

Konuşmasının sonunda sapkın LGBTİ'lileri kastederek birden çok toplumsal cinsiyet ideolojisinin var olması gerektiğini söyeleyen İngiliz Prof. Dr. Hearn, "toplumsal cinsiyet ikiliğini yok ederek, homoseksüellik ve heteroseksüellik gibi birçok ikili karşıtlık arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak gerektiği"ni ifade etti.

Queer (kuir) nedir?

Cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimlerin sabit olmadığını, heteroseksüel veya homoseksüelleri, tüm insanları belirli kimlik veya cinsiyet tanımları üzerinden genellemenin doğru olmayacağını ifade eden, cinsiyetsiz toplumu hedefleyen bir eşcinsel sapkınlık tanımıdır.

Patriyarka veya patriarka nedir?

İngilizce'deki 'patriarchy' kökeninden Türkçe'ye evrilmiş olan 'ataerkillik' için kullanılan 'süslü' ifade.

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