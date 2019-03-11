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İngiliz polisi, Müslüman genci sprey kutusu ile öldüresiye darp etti!

İngiltere'de polisler Müslüman genci öldüresiye darp etti. Olay ülkede büyük tepki çekti.

11 Mart 2019 Pazartesi 21:15

İngiltere’de bir grup polisin, gözaltına almaya çalıştığı Müslüman bir gence uyguladığı şiddet büyük tepki çekti. Polis teşkilatı, memurlar hakkında soruşturma açtıklarını duyurdu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 21:15
  1. İngiltere
  2. İngiliz Polisi
  3. Müslüman gence darp

YORUM YAZ

  • ......28 dk önce
    kafirler icin yasasin cehennem
  • HarunHarun37 dk önce
    Hemen inandık, kesin açmışlardır, vah benim saf temiz milletim, mümkün değil açmazlar birde ödül vermezlerse ,takip edin yakında nobele aday yaparlar,kahrolasi ingilizler

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