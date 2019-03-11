İngiliz polisi, Müslüman genci sprey kutusu ile öldüresiye darp etti! İngiltere'de polisler Müslüman genci öldüresiye darp etti. Olay ülkede büyük tepki çekti.

İngiltere’de bir grup polisin, gözaltına almaya çalıştığı Müslüman bir gence uyguladığı şiddet büyük tepki çekti. Polis teşkilatı, memurlar hakkında soruşturma açtıklarını duyurdu.

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