İngiliz medyası resmen duyurdu! Tecrübeli kaleci Beşiktaş'a çok yakın

FABRİ’NİN ayrılmasından sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, Ospina ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Arsenal’e yakın bir İngiliz sitesi, Ospina ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşmanın tamamlandığını öne sürdü. Ancak Kolombiyalı kaleci için Arsenal’le yapılan görüşmelerde ise henüz netlik olmadığını bildirdi. Londra Futbol da haberi, “Ospina, Beşiktaş’a el salladı” diye duyurdu. Haberin devamında başarılı file bekçisinin Emirates’ten ayrılmaya hazırlandığı da belirtildi. Bernd Leno’nun gelmesiyle Arsenal’de Cech de 2. kaleci durumuna düştü.