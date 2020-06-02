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Spor

İngiliz medyası Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! İşte o isim

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, West Ham United forması giyen sağ kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu gündemine aldığı ve transferi için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 00:39:00 -
İngiliz medyası Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! İşte o isim

Transfer çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan da kadrosunu güçlendirmek için uğraş veriyor.

Özlenen şampiyonluğa gelecek sezon ulaşmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, nokta atışı transferler yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Sarı-lacivertliler, özellikle corona virüsü salgını sonrası artan maddi sıkıntılar nedeniyle, öncelikli olarak bonservisi elinde olan veya maliyeti düşük oyunculara yönelmişti.

Tüm bu gelişmeler ışığında İngilizlerden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi.

Yeni transfer Premir Lig'den

Takvim'de yer alan habere göre, Ada basını, Premier Lig'de West Ham United forması giyen Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu Fenerbahçe'nin istediğini iddia etti.

2018'de Borussia Dortmund takımından West Ham United'a 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Yarmolenko satış listesine konmuştu.

İngiliz futbol siteleri, güncel piyasa değeri 9-10 milyon Euro civarında olan yıldız ismi, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı. Bazı haber kaynakları ise West Ham'ın zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediğini de iddia etti.

30 yaşındaki Andriy Yarmolenko, birkaç yıl öncesine kadar Avrupa'da mevkisinin en iyi isimlerinden birisi olarak gösteriliyordu. Sağ açık oynamasına karşın son derece golcü özelliklere sahip bir oyuncu olan 1,90 boyundaki Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı'nda 86 maçta 37 gole imzasını attı.

Yarmolenko, önceki sezon da Fener'in gündemine gelmiş, kiralanmak istenmiş ancak o zamanki takımı Dortmund, tercihini satıştan yana kullanmıştı.

Sağ kanadı domine edecek ve aynı zamanda da skor da üretecek bir isim arayan Fenerbahçe, Yarmolenko için maddi şartlarını zorlaması gerekiyor.

Moses'ın takımdan ayrılmasının ardından sağ kanatta sıkıntı çeken Fenerbahçe, Yarmolenko'yu kadrosuna katarsa ciddi bir eksiğini kapatmış olacak.

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