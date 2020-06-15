İngiliz inşaat malzemeleri şirketi 2 bin kişiyi işten çıkaracak

LONDRA (AA) – İngiltere’nin en büyük inşaat malzemeleri şirketlerinden Travis Perkins, 2 bin kişini işten çıkarılmasının planlandığı duyuruldu.

Travis Perkins’ten yapılan açıklamada, toplam iş gücünün yüzde 9’unu oluşturan 2 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, İngiltere’de görülen resesyonun bu yıl ve gelecek yıl boyunca inşaat malzemelerine olan talebi olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Travis Perkins’in Üst Yöneticisi (CEO) Nick Roberts, “Son dönemde biraz iyileşen bir eğilim görsek de, işlerin bir süre daha koronavirüs salgını öncesindeki döneme dönmesini beklemiyoruz. Bunun sonucunda bazı çok zor kararları alabilmek için ve bazı mağazaların kapatılması için görüşmelere başladık.” ifadelerine yer verildi.

Travis Perkins çatısı altında Wickes, Toolstation ve Tile Giant gibi farklı mağaza zincirlerini bulunduruyor.

Geçen hafta açıklanan resmi verilere göre, İngiliz ekonomisi nisan ayında aylık bazda yüzde 20,4 küçülerek, aylık kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana en sert daralmayı kaydetmişti.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) tahminlerine göre ise ülke son 300 yılın en derin krizine doğru ilerliyor.

Banka geçen ay yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiğini belirtilmişti.

İngiltere Merkez Bankası’nın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilir.