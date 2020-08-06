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İngiliz BBC'den Türkiye'ye karşı kirli algı operasyonu

Operasyon haberlerle Türkiye'yi hedef alan İngiliz merkezli BBC Türkçe, yeni bir skandala daha imza attı. Tedavi olmak için Türkiye'ye gelmeye çalışan Suriyelilerin sınırdan alınmadığını iddia eden BBC Türkçe'nin yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:57:00 -

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde sıkı tedbirler alarak sınır kapılarından geçişleri kontrol altına aldı. Salgının Türkiye'de yayılmasını önlemek için yapılan bu hamleler olumlu sonuçlar verirken, salgın süreci birçok ülkenin aksine Türkiye'de kontrollü şekilde yönetildi.

Türkiye aleyhine yaptığı algı operasyonu haberlerle daha önce birçok kez operasyon yapan BBC Türkçe, bu durum üzerinden de provokatif bir habere imza attı. Cilvegözü Sınır Kapısı'nın mart ayından bu yana kapalı olduğunu belirten BBC Türkçe, tedavi görmek için Türkiye'ye gelmeye çalışan hastaların da ülkeye alınmadığını iddia etti. İsmail isimli kanser hastası genç bir Suriyeli'yi haberine konu edinen BBC Türkçe, Türkiye'nin bu kişilere de sınır kapısını kapattığını iddia etti.

Ancak BBC Türkçe'nin haberine konu edindiği İsmail isimli gencin, 4 Ağustos'ta tedavisi için Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

BBC Türkçe'nin ilk operasyonu değil

İngiliz merkezli BBC Türkçe, daha önce de "Türkiye'de geçinemeyenler" isimli bir video habere imza atmış ve İstanbul Sultangazi'de yaşadığını iddia ettiği Fatma Çetinkaya'nın sözlerini manşetine taşımıştı.

BBC Türkçe'nin geçinemediğini iddia ettiği Çetinkaya'nın lüks yatlarda yaşam sürdüğü ortaya çıkmıştı.

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