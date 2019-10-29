İngiliz BBC Fatih Sultan’ın emanetini böyle anlattı: İstanbul İslam dünyasında eşcinsellere en çok tolerans sağlanan yer

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Taha adındaki sapkın bir eşcinsel sözde mollanın hikayesini konu edinen BBC, onun şu açıklamalarına yer verdi:

"Eşcinselleri evlendiriyordum. İran'daki son birkaç ayım çok zor geçti. Diğer mollalar beni görüştüğüm kişilerden ötürü birkaç kez sorguya çekti. Bana bir din adamı olarak eşcinsellerle görüşmemem gerektiğini söylediler. Birkaç kez de beni öldürmekle tehdit ettiler."

BBC söz konusu videosunda, Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti İstanbul'u şöyle tanıttı:

"İstanbul, İslam dünyası içinde eşcinsellere en fazla tolerans gösterilen yer. Kentte eşcinsellere özel bar ve gece kulüpleri var."

Sözde sapkın mollayla birlikte Taksim'de bulunan bir eşcinsel bara giden ekip, orada da İran'lı eşcinsel sapkının hikayesini anlatıyor:

Ramtin:

"Önceden mollaların sadece bizi cezalandırmak isteyen insanlar olduklarını düşünürdüm. Ama şimdi bizim de düğünlerimizde dua edebilecek birinin olduğunu biliyorum."

Ferid:

"Benim için bir mollaya güvenmek çok zor. Büyüdüğüm yerde mollalar korku ve yalanların bir parçasıydı."