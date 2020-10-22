İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...

Türkiye, milli ekonomi, milli enerji ve milli teknoloji hamleleriyle dünyanın gıpta ettiği ülke haline geldi. Son yıllarda özellikle milli teknoloji hamleleriyle terörle mücadelede önemli yol kat eden Türkiye, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile düşmana göz açtırmıyor.

Baykar Savunma tarafından üretilen yerli SİHA’lar hem Suriye ve Kuzey Irak gibi teröristlerin yuvalandığı ülkelerde Türkiye tarafından etkin bir şekilde kullanılırken, ihraç ettiğimiz ülkeler de Bayraktar SİHA’lar ile düşmana bölgeyi dar ediyor.

Özellikle Azerbaycan’ın Ermenistan karşısındaki başarısında, Bayraktar SİHA’larının önemi tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda.

Türkiye’nin SİHA üretimindeki başarısı, dünya basınının ana konusu haline geldi. İngiliz The Guardian, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve üretilen SİHA’lara ilişkin önemli bir analiz yayınladı.

“Selçuk Bayraktar’ın dünya savunmasına verdiği zarar 16 trilyon dolar”

Analizde Türkiye’nin SİHA teknolojisindeki önemli atılımlarından ve dünyanın bu alandaki en önemli ülkelerinden biri haline gelişi anlatıldı. Aynı zamanda Selçuk Bayraktar’a ilişkin çarpıcı ifadelere de yer verildi.

Makalede, “Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine verdiği zarar 16 trilyon dolar. Artık Tankların bir önemi kalmadı.” ifadeleri kullanıldı.