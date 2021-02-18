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Ekonomi İngiliz analiz etti! En iyisi Türk Lirası
Ekonomi

İngiliz analiz etti! En iyisi Türk Lirası

Türk Lirası'nın son günlerde dolar karşısında yüzde 20'nin üzerinde değer kazanmasının ardından İngiliz Capital Economics, bu yılın en çok değerlenen para biriminin Türk Lirası olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 09:56:00 -
İngiliz analiz etti! En iyisi Türk Lirası

Londra merkezli ekonomik araştırma danışmanlığı Capital Economics, Türkiye ekonomisindeki politika değişiminin etkilerine ilişkin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey tarafından kaleme alınan bir değerlendirme yayınladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediğine işaret edilen değerlendirmede, bunun daha da ilerlemesi gerektiği kaydedildi.

En iyi performans gösteren para birimi

Değerlendirmede, dolar/TL'nin bu yılın sonunda 6,25 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

TCMB'nin parasal koşulları sıkılaştırarak sadeleşmeye gittiği anımsatılan değerlendirmede, bankanın iletişimini iyileştirmek için çaba sarf ettiği ve enflasyonla mücadelenin daha ciddiye alındığı aktarıldı.

Değerlendirmede, yatırımcıların, ortodoks politikaya geçişin kalıcı olacağından emin göründüğüne işaret edilerek Türk Lirası'nın, geçen yıl kasım ayında en düşük noktaya ulaşmasının ardından dolar karşısında yüzde 20'nin üzerinde değer kazandığı ve 2021'in başından bu yana en iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimi olduğu ifade edildi.

Risk priminde düşüş beklentisi

Türk Lirası'nın değer kazanmasının risk primindeki düşüşle desteklendiğine dikkat çekilen değerlendirmede, genel olarak yatırımcıların Türkiye'ye yönelik görüşlerinin, daha önce öngörülenden hızlı iyileştiği vurgulandı.

Değerlendirmede, hükümetin jeopolitik gerilimleri hafifletmeye yönelik adımlarının cesaret verici olduğu belirtilerek, Türkiye'nin risk priminin düşmeye devam edebileceği aktarıldı.

TCMB'nin parasal koşulları tahmin edilenden daha sıkı tutmasının beklendiğine işaret edilen değerlendirmede, bunun enflasyonun düşürülmesine ve zamanla yerel para cinsinden tahvil getirilerinin lirayı desteklemesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Capital Economics, 13 Ocak'ta yayınladığı raporda, 2021 sonunda dolar/TL için 7 öngörüsünde bulunmuştu.

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Yorumlar

Putsavar

eyyyy CAAAAAHAAAAPEELİLERRR ASGARİ ÜCRETLE DÜNYADA EN ÇOK DOMATES PATATES SOĞAN YAĞ ALAN ÜLKEYİZ.ALAMANYADA DOMATİS 7 EURO 650 EURO İŞSİZLİK MAYİŞİ 100 KİLO DOMATİS ETMİYOR.BİZDE 2900 ASGARİ ÜCRET DOMATES 2 TL 1500 KİLO DOMATİS EDİYORRR.ALLAH REİSİMDEN BİN KERE RAZI OLSUN
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Serhat

Bu kadar şerefsizliye ramen iyi..... altın döviz iki katı olmuştu yıkım gibiydi hala yüksek özellikle altın birazdaha düşmesi lazım....
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