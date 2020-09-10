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Aktüel İngiliz aktris Dame Diana Rigg hayatını kaybetti
Aktüel

İngiliz aktris Dame Diana Rigg hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:17:35 -
İngiliz aktris Dame Diana Rigg hayatını kaybetti

LONDRA (AA) - The Avengers ve Game Of Thrones dizilerindeki rolleriyle bilinen İngiliz aktris Dame Diana Rigg, 82 yaşında hayata veda etti.

Rigg'in kızı aktris Rachael Stirling, yaptığı açıklamada, "Sevgili annem, bu sabah erken saatlerde, ailesiyle beraber yaşadığı evinde uykusunda huzur içinde öldü." dedi. Stirling, annesine martta kanser teşhisi konulduğunu belirtti.

Rigg'in temsilcisi Simon Beresford da açıklamasında, aktrisin tiyatro, film ve televizyon dünyasında bir ikon olduğunu belirterek, "Sahnede ve ekranda sergilediği çalışmalarla Bafta, Emmy, Tony ve Evening Standard ödüllerinin sahibi oldu." dedi.

İngiltere'de 1938'de doğan Rigg, Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde eğitim almış ve ilk kez 1959'da sahneye çıkmıştı.

1960'lar yapımı The Avengers dizisindeki Emma Peel rolüyle tanınan Rigg, son olarak tüm dünyada izlenen Game Of Thrones dizisinde oynamıştı.

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