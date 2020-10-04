İnfaz koruma memuru gardiyan alımları

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlarında açıkta bulanan kadrolar için 10 bin personel alımı yapacak. Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımlarında en büyük kriter KPSS şartı. İnfaz koruma memuruna başvuracak lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanına göre en az 70 puan alması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı CTE alımlarının ne zaman yapılacağı henüz kesin olarak açıklanmazken, alımlar için başvuru tarihlerinin açıklanır açıklanmaz buradan öğrenebilirsiniz.

İnfaz koruma memuru gardiyan alım şartları neler?

Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde alınacak infaz koruma memuru olabilmek için eğitim durumu önemlidir. İnfaz koruma memuru başvurusunda bulunacakların en az lise ve dengi okul mezunu olmaları gerekmektedir. İnfaz koruma memuru olabilmek için bir diğer şart ise yaş kriteridir. İnfaz koruma memuru olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 30 yaşından küçük olmaları gerekmektedir.

Boy da infaz koruma memuru başvurusunda bulunacaklar için aranan bir diğer kriterdir. İnfaz koruma memuru başvurusunda erkeklerde 170 cm, bayanlarda da 160 cm'den kısa boylu olmaması aranmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

KPSS’den en az 70 puan almış olmak ve bunun yanında güvenlik soruşturmasından herhangi bir suç kaydının bulunmaması gerekmektedir.

İnfaz koruma memuru maaşları ne kadar?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak gardiyan yani infaz koruma memuru maaşları da merak ediliyor. İnfaz koruma memurunun alacağı ücret, personelin medeni durumu, çalışma yılına, kademe derecesi ve eğitim durumuna göre artışlar söz konusudur. 2020 yılı infaz koruma memuru gardiyan maaşları 3,927 TL olarak ödenmektedir.

Adalet Bakanlığı gardiyan alımı başvuru formu

Adalet Bakanlığı CTE alımlarına ilişkin daha önceki yıllarda personel alımı başvuru şartları şöyle olmuştu: