Infantino'dan Demirören açıklaması: Hoşuma gitmiyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in iddaa ihalesini alması hakkında açıklamalarda bulundu.

FIFA Zirvesi toplantısı için İstanbul'a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF Başkanı Yıldırım Demirören hakkında konuştu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in iddaa ihalesini almasını değerlendiren Infantino, şu cevabı verdi:

''Çok hoşuma gitmiyor"

"Ayrıntılarına vakıf değilim ama çok hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Muhtemelen hukukçu bir kişiliğim olduğu için mesleki deformasyondan ötürü hoşlanmadım. Tam detaylarına hakim olmadığım için konuşmakta rahat değilim. FIFA içinde de bununla ilgilenecek kurumlar var."