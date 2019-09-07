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İnegöl’ün kurtuluşunun 97’inci yılına özel konser

İnegöl Belediyesi, İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yılında kurtuluş etkinlikleri kapsamında kahramanlık türkülerinden oluşan bir konser düzenledi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:20
İnegöl’ün kurtuluşunun 97’inci yılına özel konser

İnegöl Belediyesi, İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yılında kurtuluş etkinlikleri kapsamında kahramanlık türkülerinden oluşan bir konser düzenledi. Konser öncesi Büyükşehir Belediye Bandosu, şehrin merkezinde geçiş töreni yaptı.


İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü, 6 Eylül Cuma günü gün boyu düzenlenen farklı etkinliklerle kutladı. Sabah başlayan resmi törenlerle startı verilen kurtuluş etkinlikleri; şehitlik ziyareti, Garnizon Komutanlığı ziyareti, belediye binası önünde oluşturulan kurtuluş gününe özel sergi, mevlit ve lokma ikramlarıyla sürerken, akşam da Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu kurtuluş gününe özel geçiş töreni düzenledi. İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) bisiklet takımının da eşlik ettiği geçişte, vatandaşlar da bu ana şahitlik ederek yürüyüşü ilgiyle takip etti. 19.30’da Belediye önünden başlayan bando ekibi, Atatürk Bulvarı üzerinden Atatürk Anıtına kadar yürüdü. Burada da kısa bir bando konseri verildi.


İşgal yıllarında İnegöl’ü anlattı


Bando gösterisi sonrası Tarihçi Yazar Turhan Şahin kürsüye çıkarak “İşgal Yıllarında İnegöl” konulu bir sunum yaptı. Şahin, işgal yıllarında şehrimizde yaşananları, o dönemin güçlüklerini ve İnegöl halkının verdiği onurlu mücadeleleri hikayelerle süsleyerek dinleyenlere aktardı.


Manevi zırhlarla çevrili şehirlerde yaşıyoruz


Turhan Şahin’in ardından Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger kürsüye çıkarak günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıt. Dülger, “İnegöl’ümüzün kurtuluşunun 97’nci yılını kutluyor, kuruluşundan kurtuluşuna kadar İnegöl için hizmet eden İnegöl’ün manevi sahiplerini rahmet ve minnetle anıyorum. Milli mücadelenin tüm yurtta kazanılmasında; evvela inanç, vatanın bölünmez bütünlüğü, sarsılmaz birlik duygusu vardır. Bu topraklarda ecdadımızın ayak izleri var. Bu yüzden manevi zırhlarla çevrili şehirlerde yaşıyoruz. Büyük zaferler tarihe sunulan birlik mesajlarıdır. Bağımsızlık ise bir milletin en büyük dayanağıdır. Milli mücadele ruhu her dönemde diridir. Milletlerin tarihlerini diri tutan; tarihe yön veren olaylardır. Ödedikleri bedellerdir. 6 Eylül 1922’de 3 kez Yunan işgaline uğramış bu şehir, bağımsızlık mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır. Bu şehrin ayak bastığımız her karış toprağında medeniyet ve tarihi izler vardır. Bu topraklarda derin acılar, inanan insanların tevekkülleri vardır. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Kolordu komutanı Şükrü Nail Paşa’ya, Osmanlı’dan İshakpaşa’ ya, Osmanlı’nın ilk şehidi Baykoca’dan, Ahmet Türkel’e ismini sayamadığımız bu şehre hizmet etmiş tüm insanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 97. Yılında şerefli bir milletin inançlı mücadelesinden duyduğum gururu dile getirmek istiyorum. 97. Kurtuluş yılımızı aynı hislerle kutluyor, sizleri saygıyla selamlıyorum” dedi.


Konuşma sonrası program kurtuluş gününe özel kahramanlık türkülerinden oluşan konserle devam etti. Semih Kandemir ve Riva konserine ilgi yoğun oldu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:20
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