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Aktüel İnegöl Kaymakamlığından HDP ilçe binasındaki yangınla ilgili açıklama:
Aktüel

İnegöl Kaymakamlığından HDP ilçe binasındaki yangınla ilgili açıklama:

"İlk tespitlere göre, yangının dışarıdan bir müdahale ile oluşmadığı, kapının kilitli olduğu ve yangının içeriden çıktığı, ekipler olay yerine intikal ettiklerinde yangının sönmüş olduğu görülmüştür"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:47:46 -
İnegöl Kaymakamlığından HDP ilçe binasındaki yangınla ilgili açıklama:

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde HDP binasındaki yangının, ilk tespitlere göre dışarıdan bir müdahale ile oluşmadığı bildirildi.

İnegöl Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Ertuğrul Gazi Mahallesi 1. Zambak Sokak'taki HDP İlçe Başkanlığı binasında yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangının çıkış sebebinin araştırılması için itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerince gerekli incelemenin yapıldığı duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlk tespitlere göre, yangının dışarıdan bir müdahale ile oluşmadığı, kapının kilitli olduğu ve yangının içeriden çıktığı, ekipler olay yerine intikal ettiklerinde yangının sönmüş olduğu görülmüştür. İl merkezinden gelen uzman birimlerce detaylı araştırmalara başlanmış, olay çok yönlü olarak araştırılmaktadır."

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