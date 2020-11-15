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Aktüel İnegöl Kaymakamlığı evi yanan kişiye maske cezası uygulanmadığını bildirdi
Aktüel

İnegöl Kaymakamlığı evi yanan kişiye maske cezası uygulanmadığını bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 18:28:33 -
İnegöl Kaymakamlığı evi yanan kişiye maske cezası uygulanmadığını bildirdi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evi yanan kişiye maske takmadığı gerekçesiyle ceza yazıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın sonrası ikamet sahibine sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı için idari işlem uygulandığı iddiasıyla haberler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İkamet sahibi F.T'nin, olay yerinde panik yaşadığı anda maskesiz olması ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinden dolayı görevlilerimizce idari işlem uygulandığına ilişkin yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır."


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