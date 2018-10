İndirime destek yağdırıp piyasaya moral verdiler

Ekonomi Servisi Tüm bakanlıkların yanı sıra özel sektörün de destek verdiği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ ilk günden büyük ilgi gördü. Gıdadan giyime, beyaz eşyadan, mobilyaya kadar birçok sektör kampanyaya katıldı. Türkiye’nin önde gelen firmaları, kampanyada belirtilen yüzde 10’un da üzerinde indirimi etiketlerine yansıttı. Türkiye’nin önde gelen gıda üreticisi ve market zincirleri bünyesinde bulunduran Yıldız Holding kampanyada yerini aldı. Ürünlerine yüzde 30- 35 zam yapanlar göstermelik de olsa yüzde 10 indirim yapmalarına müsaade edilmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Zaten bu indirimler yapılıyor, arada onu da sıkıştırarak yapılıyor’ değil. Bu logo ile mücadele kapsamında yansıtılacak bu indirimler, hali hazırda yapılma kararı verilen indirim kampanyalarına ek olacak” uyarısında bulundu.

Katılan firmalar internette duyurluyor

“Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” kapsamında “enflasyonlamucadele.org.tr” internet sitesi de yayına başladı. Kampanyaya destek veren kurum ve firmaların sayısı ilk günden 100’ü geçti.

Kampanyaya destek veren bazı firmalar

Yıldız Holding: “Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı için 75 yıllık yerli ve milli markamız Ülker Bisküvi ile ŞOK Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları, diğer uygun sektörlerde ve belirli ürünlerimizde tüm Türkiye’de satış noktalarıyla anlaşarak, çeşitli kampanyalarla destekleyerek indirim yapıyoruz. Enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için verimli üretim, israfı önleme yolunda gayretli bir şekilde çalışıyoruz.”

Sabancı Topluluğu: “Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, 90 yılı aşkın süredir olduğu gibi bugün de, ülkemizin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla; regüle olmayan sektörlerde, üretimimiz olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağız.”

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: “Biz de Türkiye’nin önde gelen markalarını bünyesinde barındıran bir holding olarak bu kampanyaya katılma kararı aldık. Bize düşen sorumluluğu daha fazla yerine getirerek D’S Damat ürünlerimizde yüzde 10 değil yüzde 20 indirime gidiyoruz. Ayrıca her hafta farklı ürün gruplarında da ekstra fırsat kampanyaları düzenleyeceğiz.”

A101 Zincir Marketleri: “İndirim kampanyalarımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Hiçbir ürünün satış fiyatı, alış fiyatı artmadıkça artmayacak. Fiyatlarımız her zaman enflasyonun altında olacak.”

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ): Ürünlerinin fiyatlarında indirime giderek Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek verdi. ESK’nin ısıl işlem görmüş sucuğunun kilogramı bugünden itibaren 34,65 liradan, AOÇ’nin günlük pastörize sütü litresi 2,80 liradan satışa sunulacak. ESK’nin mağazalarında satılan 10 üründe yüzde 10 indirim uygulanacak.

Borusan Holding: “Türkiye’nin, döviz kurlarındaki hareketlilikle başlayan ve enflasyon oranlarında artışla devam eden bir süreçte ekonomik açıdan zor bir dönemden geçmektedir. İyi ve kötü günde her zaman ülkesinin yanında durmuş olan Borusan Grubu bu dönemde de Türkiye’nin en kısa zamanda zorlukları atlatarak güçlü bir büyüme ve refah sürecine girmesi için üstüne düşeni yapacaktır. Bu kapsamda Borusan Grubu, Albayrak tarafından açıklanan enflasyonla mücadele programını desteklemektedir. Borusan Grubu programın başarılı olması ve hedeflerine ulaşması için kararlı bir şekilde destek verecek, uygun ürün ve hizmetlerinde indirime gidecektir.”

Kale Endüstri Holding: ”Kale Kilit markalı kilit ürünleri ile Kale Alarm sistemleri ürün ve hizmetlerinde uygulayacakları yüzde 10 indirimle desteklerini somut bir şekilde ortaya koyduk. Türkiye’nin lider kilit üreticisi olarak sürece katkıda bulunacak her türlü desteği vermeye hazırız.”

MediaMarkt Türkiye: “ Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan programı desteklemek için tedarikçilerimizle bir araya gelerek tüketicimizin alım gücüne katkıda bulunacak şekilde, belirli ürünlerde indirim yapacağız. Üstelik bu ürünleri her hafta güncelleyerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Bu sistemin sağlıklı işleyebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz ve her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik anlayışı içinde tüketicimizin yanında olacağız.”

Toptan marketler 50 üründe yüzde 10 indirim başlatıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na bir destek de toptan marketlerden geldi. Toptan marketler, ürünlerine yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıklayarak arkasında duracakları mesajını verdi.

Fiyat artışları aleyhimize

Toptan marketlerin yetkilileri, ani ve aşırı fiyat artışlarının ekonominin tüm paydaşlarının aleyhine olduğunu belirterek, “Bu bilinçle ödevlerimizi ifa edeceğiz. Hükümetin açıkladığı eylem planına dahil olup etkin rol alacağız ve 50 üründe yüzde 10 indirim kampanyası başlatacağız. Ürünlerimizi erişilebilir fiyatlardan satışa sunarak müşterilerimiz rahatlatacağız” açıklamasında bulundu.

Yerli ürünlere ilgi yoğun

Fiyat dalgalanmalarına karşı önemli tedbirler aldıklarını dile getiren aynı yetkililer, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Üretici ve tüketici fiyatlarında yukarı yönlü oynamaları görüp yerli ürünlerin satışına yöneldik. Seçenekleri arttırmaya, kolay ve indirimli ürün temin etmeye odaklandık. Böylece tedarik maliyetlerini minimum seviyelere indirdik. Tabii fiyat dalgalanmalarının arttığı bu dönemde yerli, market markalı ürünlere ilginin yoğun olduğunu görüyoruz. Ne mutlu, reyonlarımızın yüzde 97-98’i yerli ürünlerle dolu. Bu durum ilerisi için umutlarımızı arttırıyor. Ama şu da muhakkak ki market markalı ürünlerin pazarında Türkiye, Avrupa’nın çok gerisinde. Avrupa’da pazar büyüklüğü yüzde 30-40 iken, ülkemizde yüzde 8-9 mertebelerinde. Burada aşama kat etmeli, yol almamız gerektiği bir hakikat.”

TMSF’den güçlü destek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal: “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na biz TMSF kayyumunda yönetilen özellikle perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren aktörlerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çok güçlü ve etkin bir şekilde katılacağız. İstikbal, Bellona ve Mondi mağazalarımızda kampanyamızın logolarını görerek, en az yüzde 10 olmak kaydıyla indirim yapacağız. Aydınlı Grubu’nda 3 markamız var. Pierre Cardin, Cacharel ve U.S Polo onlar da bu sürece katılacaklar. Beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Uğur Soğutma firmamız bu kampanyanın içerisinde yer alacak. Mobilya sektörünün önemli aktörlerinden birisi olan Alfemo da bu süreçte yer alacak. Aker de bu kampanyaya katılacak.”

Çiftçi de nefes alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek verdiklerini belirterek, “Biz zaten Tarım Kredi olarak piyasayı regüle etmek için çok düşük kar marjlarıyla çalışıyorduk, şu anda programa destek olmak için kar marjımızı minimuma çektik” diye konuştu. Geçen haftalarda gübrede özel finansman yöntemiyle yüzde 15’lere varan indirim yaptıklarını anımsatan Poyraz, “Gübrede piyasa fiyatlarının altına indik. Sonrasında yemle ilgili yüzde 20’ye yakın indirim yaptık. Şimdi de bu kapsamda başta sıvı gübre kısmında olmak üzere, tarımsal ilaçlarda ve çiftçimizin yaptırdığı sigortalarda yüzde 10 civarında indirime gittik. Toplamda şu anda 50’nin üzerinde üründe yüzde 10 civarında indirim var” dedi.

Ticaret Bakanlığı’ndan sıkı denetim

Son dönemde haksız fiyat artışları ve fiyat etiketi usulsüzlüklerine karşı mevzuat değişikliği yaparak tüketicinin korunması yönünde adımlar atan Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde denetimlerini artırarak enflasyonla mücadelesini hızlandıracak.

Hal yasası yolda

Bu kapsamda büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, tüm belediyelerde zabıta daireleri bünyesinde “Tüketici Hakları Zabıta Amirliği” oluşturulmasına yönelik çalışma başlatıldı. Böylece, gelecek dönemde zabıtaların fiyat artışları konusunda daha etkin rol oynaması sağlanacak.

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ve CİMER gibi diğer başvuru kanalları aracılığıyla tüketicilerin şikayetlerini de anında değerlendiren Bakanlık, haksız fiyat artışı bildirimi uygulaması olan mobil şikayet hattını da kısa sürede tüketicilerin kullanımına açacak.

“Yerli Üretim” logosunu uygulamaya geçiren Ticaret Bakanlığı, bu adımla yerli malı üretimini ve tüketimini teşvik etmeyi hedefliyor. Sebze ve meyve ticaretinde köklü dönüşümler getirecek Hal Yasası ile ilgili düzenleme de bu ay Meclis gündemine gelecek. Bu kapsamda hallerin fiziksel altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak.

Fiyat artışının önüne geçilecek

Nakliye ve depolama süreçlerine ilişkin iyileştirmelerle yaş meyve ve sebzede zayi miktarı azaltılacak. Söz konusu değişiklikle üretici örgütlerine sağlanan avantajlar artırılarak, üreticiden tüketiciye arz zinciri kısalacak ve komisyon sebebiyle gereksiz fiyat artışlarının önüne geçilecek. Düzenleme, gıda enflasyonunun düşürülmesine katkı verecek.

Otobüs biletlerinde indirim yolda

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, bu çağrıya duyarsız kalmayacaklarını belirterek, otobüs firmalarının da kampanyaya destek vereceğini söyledi. Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret eden Yıldırım, “Otobüs firması temsilcileriyle en kısa zamanda toplanıp, konuyu görüşeceğiz. Yapılacak toplantıda, firma temsilcilerimizin de görüşleri doğrultusunda otobüs biletlerinde yüzde 10’dan fazla indirim yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu. Bu dönemde en fazla otobüsle seyahat eden kesimin üniversite öğrencileri olduğuna dikkati çeken Yıldırım, yapılacak indirimin hem ülke hem sektör hem de öğrenciler için önem taşıdığını söyledi.

Otelcilerden müjdeli haber

‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ kapsamında her türlü fedakarlığa hazır olduklarını dile getiren Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, “Elimizden gelen her şeyi, hatta fazlasını yapmaya hazırız. Yüzde 10, gerekiyorsa daha fazla indirimle bu programda yerimizi alacağız” dedi. 2018’in sektör için olumlu geçtiğini vurgulayan Bayındır, ilk 8 ayda turist sayısının yüzde 23 arttığına işaret etti. 2019 için umutlu olduklarını ifade eden Bayındır, şunları söyledi: “Henüz Türkiye için işaret fişeği niteliğindeki fuarlar başlamadı. Londra, Berlin, Madrid, Moskova vs fuarlarından gelecek işaretler çok önemli. Ancak bugünden 2019 yılına yönelik ön satışlardan olumlu sinyaller geldiğini belirtebiliriz.”