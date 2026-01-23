İstanbul'da kritik toplantı öncesi Erdoğan kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı öncesinde, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski (sol 3), Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali (sol 2), Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz (sol 5), Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç (sol 4), Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç (sol 6) ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric'i kabul etti.

Balkan Barış Platformu

Türkiye'nin öncülüğünde tesis edilen Platform, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, güveni ve işbirliğini artırmak ve bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Platformun bu toplantısında, bölgesel meseleler, müşterek sınır yönetimi ve düzensiz göçle mücadele, AB süreçlerinde işbirliği ve eş güdüm, enerji güvenliği, dijitalleşme, sanayi, gençlik, teknoloji, ulaşım koridorları ve bağlantısallık dahil olmak üzere geniş yelpazede muhtelif başlıkların ele alınması bekleniyor.

Balkan Barış Platformu’nun ilk toplantısı, 26 Temmuz 2025'te yine İstanbul'da düzenlenmişti.

Türkiye'nin Balkanlar'da çok taraflı işbirliği

Türkiye'nin, Balkan Barış Platformu'na katılan ülkelerle toplam ticaret hacmi yaklaşık 7 milyar dolar, bu ülkelerdeki toplam yatırımları ise yaklaşık 8,9 milyar dolar tutarında.

13 Balkan ülkesini bir araya getiren tek platform olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde (GDAÜ) aktif şekilde yer alan Türkiye, bölgesel işbirliğini de teşvik ediyor.

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü danışma mekanizmaları, Türkiye'nin Balkanlar'da diyalog, uzlaşı ve güven inşasına verdiği önemin somut örneklerini oluşturuyor.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) ve Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR Althea) gibi askeri mevcudiyetlere katılan Türkiye ayrıca, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamayı sürdürüyor.

Türkiye KFOR Komutanlığı görevini bir yıllığına 2025 Ekim ayında İtalya'dan devralmıştı.