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İndirim geldi... Benzin motorinde ucuz oldu

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gidildi. Bu indirimle benzin birçok ilde motorinden ucuz hale geldi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 06:28
İndirim geldi... Benzin motorinde ucuz oldu

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gididi. Benzinde dolar kurunun 5 TL 26 kuruşa inmesinin ardından bu geceden geçerli 17 kuruş indirim yapıldı. Motorinde de bir kaç gün içerisinde indirim bekleniyor. 

Motorine de bir kaç gün sonra indirim bekleniyor

Türkiye'de akaryakıt fiyatları Brent Petrol uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre  belirleniyor. Dolar kuru geçen hafta 5,26 kuruş düzeyine kadar geriledi. Brent'te ve ürün fiyatlarında çok ciddi değişiklik olmadı. Bu veriler çerçevesi ile kurun etkisiyle benzinde 17 kuruş indirime gidilecek. Motorinde de yine kur kaynaklı olarak bir kaç güne kadar indirim yapılması bekleniyor. 

İstanbul'da benzin motorinden ucuz olacak

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,03 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,08 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EPGİS verilerine göre, son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale gelecek. Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6, Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük olacak. Ankara'da benzin fiyatı motorinden 1 kuruş fazla olacak. Trabzon'da ise fiyatlar eşitlenecek.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 06:28
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Kars
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Antalya
  10. Ankara
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