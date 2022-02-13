İndirim açıklaması! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan "başlıyoruz" deyip duyurdu

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesi sonrasında denetimler başlıyor.

81 ile talimat gönderildi

Twitter hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, indirimin amacına ulaşması için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız" dedi.

Marketlere indirim uyarısı

Bakan Muş, indirimi yansıtmayan marketlere uyarıda bulunanak, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" açıklaması yaptı.

KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gıdada KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KDV indirimi pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.