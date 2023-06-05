  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O medya organında 29 Mayıs günü saatler durdu!

Üst düzey bürokratların Türkiye'ye gelişinde Osmanlı izleri!

Mehmet Şimşek'in bakan olmasından sonra o görüntü çok konuşuldu!

Petrol fiyatlarını ilgilendiren kritik duyuru: Tam tamına 40 milyon 463 bin varil! Dünyayı sallayacak görüşmeler resmen başladı

ABD'den Hakan Fidan mesajı

Alman devinden sürpriz! Beklenmedik kararı: 60 yıllık logosunu değiştirdi! Herkes şaşkına döndü

Terör örgütü PKK'dan destek verdiği muhalefete Kılıçdaroğlu eleştirisi: Başka aday olsaydı kazanabilirdi!

Hatice Kolçak altını ve doları olanları uyardı: O tarihte her şey değişebilir çağrısı, Mehmet Şimşek analizi! İşte açıklaması

Sinan Oğan'dan 'faiz' açıklaması!

Hezimete uğrayan 7'li masa üyesi HDP/Yeşil Sol Parti'de yönetim değişiyor!
Kadın - Aile İncirin faydaları ezber bozdu: Merak edilen yeni doğal incir kürü tarifi! Dakikalar içinde fayda etti, faydası çıldırtacak
Kadın - Aile

İncirin faydaları ezber bozdu: Merak edilen yeni doğal incir kürü tarifi! Dakikalar içinde fayda etti, faydası çıldırtacak

Yeniakit Publisher
2023-06-05 11:26:00 - 2023-06-05 11:32:21
İncirin faydaları ezber bozdu: Merak edilen yeni doğal incir kürü tarifi! Dakikalar içinde fayda etti, faydası çıldırtacak

Hem yaş kuru olarak çok faydalı olan ve tüketilen incir meyvesi. Faydalı olduğu kadar da mübarek ve şifalı olan bir meyvedir. Kuranı Kerimde ve bir çok hadiste de bahsedilmektedir. Düzenli olarak bu meyveyi tüketen kişiler hastalık gelmez ve yarıca vücudundaki hastalıklardan da kurtulur. İncir kürünün sürekli olarak kullananlarda faydayı tahmin eden uzmanlar ilişkisine dair dikkat çeken bir tavsiye geldi. Öte yandan her mevsim bulunabilen bir meyvedir. Yaşı varken yaşı tüketilmelidir. Yaşı olmadığı zaman ise kuru meyvesi tüketilmelidir. İncir meyvesinin faydaları ve hadiste nasıl bahsedildiği ise şöyledir…

Hem yaş kuru olarak çok faydalı olan ve tüketilen incir meyvesi. Faydalı olduğu kadar da mübarek ve şifalı olan bir meyvedir. Kuranı Kerimde ve bir çok hadiste de bahsedilmektedir. Düzenli olarak bu meyveyi tüketen kişiler hastalık gelmez ve yarıca vücudundaki hastalıklardan da kurtulur. Her mevsim bulunabilen bir meyvedir. Yaşı varken yaşı tüketilmelidir. Yaşı olmadığı zaman ise kuru meyvesi tüketilmelidir. İncir meyvesinin faydaları ve hadiste nasıl bahsedildiği ise şöyledir…

İncirin Faydaları

*Özellikle kanın pıhtılaşmasını sağlar. Düzenli olarak kullanıldığın da faydası görülür.
*Ayrıca koyu kanıda sulandırıcı özelliği de vardır.
*Yaraları hızla iyileştirici özelliği de vardır.
*Bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Ayrıca bağırsak boşaltımını da sağlar.
*Çok iyi balgam söktürücüdür.
*Hemoroid ve gut hastalığına da birebirdir.
*Kanseri önler.
*Eklem ağrılarının kesilmesine ve azalmasına yardımcı olur.
*Ayrıca her hastalığa da şifadır.
*Bağırsakları çalıştırarak yabancı mikropları atar.
*Karaciğer hastalığa da iyi gelmektedir.
*Böbrekteki sorunların çözülmesini de sağlar.
*Düzenli olarak incir yiyen kişi ateşli hastalıklara yakalanmaz.
*Vücudun demir ihtiyacını sağlar.
*Ruhsal hastalıklara da iyi gelir.
*Bağışıklık sistemini güçlendirir.
*Kalbin yağlanmasını engeller.
*Ciltte oluşan sivilce, akne gibi sorunlara da iyi gelir.
*Yaşlılığa da iyi geldiği bilinmektedir.
*K Vitamini ve kalsiyum açısından zengin bir meyvedir.
*Ayrıca kabızlığı da önlemektedir.
*Alzheimera da iyi gelir.
*Kalp sağlığını da korur.
*Kansızlığı önler.
*Tansiyonu da düzenler.
Astım ve bronşit hastalığına da iyi gelir.
*İncirden Yapılan Doğal İlaçlar
*Bir miktar üzüm sirkesinin içerisine 3 adet kuru incir atın ve 9-10 saat kadar bekletin ve bu incirleri yiyin.
*Hakiki zeytin yağın içerisine 3 adet kuru incir koyun ve her sabah aç karnına tüketin.

Kuru İnciri Zeytinyağında Bekletip Yerseniz Neler Olur?

Kürün hazırlanışı çok kolay. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ilave edin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrar edin.


İlginizi çekebilir→ Ayaklardaki nasırları yok edecek en etkili yöntem: Yeniden güçlendirilmeli! Nasırı kökünden söken destek!→ TIKLAYINIZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Her tahmini tutan İslam Memiş'ten 30 TL olacak iddialarına sitemi! Altın, dolar, petrol: En iyi, kötü yatırım araçları→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Dünyaca ünlü bankadan Mehmet Şimşek için sözler, şok dolar - TL tahmini: 28’i Görecek, net tarihi... Tahminini değiştirdi!→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü bankadan Mehmet Şimşek için sözler, şok dolar - TL tahmini: 28’i Görecek, net tarihi... Tahminini değiştirdi!
Ekonomi

Dünyaca ünlü bankadan Mehmet Şimşek için sözler, şok dolar - TL tahmini: 28’i Görecek, net tarihi... Tahminini değiştirdi!

Goldman Sachs, dünyaca ünlü liderler ve dolar hakkında analizler yapıyor. Türkiye'den peş peşe yeni kabine bakanlarına ait atama haberleri ..
Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı
Siyaset

Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı

Terörden cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalifler tarafından linç kampanyasına uğratılan ve terö..
Hepsi oturdu o ayağa kalktı! Erdoğan'ı ayakta alkışlayan İYİ Partili Beker'in HDP açıklaması gündemde
Siyaset

Hepsi oturdu o ayağa kalktı! Erdoğan'ı ayakta alkışlayan İYİ Partili Beker'in HDP açıklaması gündemde

TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek resmen 13. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a CHP'li, İYİ Partili ve HDP'li milletvekilleri saygıs..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23