İncirin faydaları ezber bozdu: Merak edilen yeni doğal incir kürü tarifi! Dakikalar içinde fayda etti, faydası çıldırtacak

Hem yaş kuru olarak çok faydalı olan ve tüketilen incir meyvesi. Faydalı olduğu kadar da mübarek ve şifalı olan bir meyvedir. Kuranı Kerimde ve bir çok hadiste de bahsedilmektedir. Düzenli olarak bu meyveyi tüketen kişiler hastalık gelmez ve yarıca vücudundaki hastalıklardan da kurtulur. Her mevsim bulunabilen bir meyvedir. Yaşı varken yaşı tüketilmelidir. Yaşı olmadığı zaman ise kuru meyvesi tüketilmelidir. İncir meyvesinin faydaları ve hadiste nasıl bahsedildiği ise şöyledir…

İncirin Faydaları

*Özellikle kanın pıhtılaşmasını sağlar. Düzenli olarak kullanıldığın da faydası görülür.

*Ayrıca koyu kanıda sulandırıcı özelliği de vardır.

*Yaraları hızla iyileştirici özelliği de vardır.

*Bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Ayrıca bağırsak boşaltımını da sağlar.

*Çok iyi balgam söktürücüdür.

*Hemoroid ve gut hastalığına da birebirdir.

*Kanseri önler.

*Eklem ağrılarının kesilmesine ve azalmasına yardımcı olur.

*Ayrıca her hastalığa da şifadır.

*Bağırsakları çalıştırarak yabancı mikropları atar.

*Karaciğer hastalığa da iyi gelmektedir.

*Böbrekteki sorunların çözülmesini de sağlar.

*Düzenli olarak incir yiyen kişi ateşli hastalıklara yakalanmaz.

*Vücudun demir ihtiyacını sağlar.

*Ruhsal hastalıklara da iyi gelir.

*Bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Kalbin yağlanmasını engeller.

*Ciltte oluşan sivilce, akne gibi sorunlara da iyi gelir.

*Yaşlılığa da iyi geldiği bilinmektedir.

*K Vitamini ve kalsiyum açısından zengin bir meyvedir.

*Ayrıca kabızlığı da önlemektedir.

*Alzheimera da iyi gelir.

*Kalp sağlığını da korur.

*Kansızlığı önler.

*Tansiyonu da düzenler.

Astım ve bronşit hastalığına da iyi gelir.

*İncirden Yapılan Doğal İlaçlar

*Bir miktar üzüm sirkesinin içerisine 3 adet kuru incir atın ve 9-10 saat kadar bekletin ve bu incirleri yiyin.

*Hakiki zeytin yağın içerisine 3 adet kuru incir koyun ve her sabah aç karnına tüketin.

Kuru İnciri Zeytinyağında Bekletip Yerseniz Neler Olur?

Kürün hazırlanışı çok kolay. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ilave edin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrar edin.



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