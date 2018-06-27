‘İncil itaat edin diyor’ diyen bakanı protesto edenlere tutuklama

Bakan Sessions, Millennium Biltmore Hotel’de, Kriminal Adalet Vakfı adlı muhafazakar grubun toplantısına katılırken, hotel dışında yüzlerce kişi protestolarda bulundu. Bu sırada farklı inançlardan inanç temsilcilerinden oluşan 25 kişilik bir grup ise, ‘İncil’de yönetime itaat edin deniyor’ diye konuşan Sessions’a karşı, hotele giden Spring Sokağında oturup yolu trafiğe kapatarak sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştirdi.

Sivil itaatsizlik eylemine dini cübbeleriyle katılan inanç temsilcilerinden Pasadena First United Methodist kilisesinin dini lideri Sandra Olewine, polisin tutukladığı ilk isim oldu. 51 yaşındaki dini lider, tutuklanmadan hemen önce, Bakan Sessions’ın, ‘İncil itaat edin diyor’ dözüne göndermede bulunarak, ‘’Bazı durumlar yasaları çiğnemeyi gerektirir. Biz, çocuklar için buradayız’’ diye konuştu.

Tutuklanan Yahudi inanç adamı Jonathan Klein ise inancının, Başkan Trump’ın göçmen politikasını protesto etmeyi gerektirdiğini söyledi. Haham Klein, ABD Yüksek Mahkemesinin aynı günün sabaha saatlerinde, Trump’ın nüfusu Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararını onaylayan kararından sonra bu protestoya katılmanın kendisi için çok daha önemli hale geldiğini belirterek, ‘’İnancım gereği, burada olmak ve bu olanları protesto etmekten başka yapabileceğim bir şey yok’’ diye konuştu.