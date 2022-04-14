İnci Vakfı “Kod’inci Eğitmen Eğitimi” ile kodlama sınıfları için yeni eğitmenler yetiştiriyor

Hayallerinden heyecan duyan bir toplumda yaşamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Cevdet İnci Eğitim Vakfı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından nitelikli eğitim ve eşitsizliklerin azaltılması konusunda çalışmalarına devam ediyor. Vakıf, 2020 yılında pilot proje olarak başlattığı Kod’İnci Projesi kapsamında öğrencilerinin temel seviyede programlama, teknoloji kullanımı, yeni ürün fikri, algoritmik düşünme yaklaşımı, tasarım odaklı düşünme gibi becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Gaziemir Belediyesi ve dış paydaş desteği veren Inovathink eşliğinde gerçekleştirilen projede 2020 ve 2021 yılında 2 öğretmen ile 20 öğrenciye 10 bilgisayar ve 20 temel, 20 ileri seviye olmak üzere toplam 40 Arduino seti ile 36 haftada toplam 54 saat eğitim verilmişti.

Vakıf, yine Inovathink eşliğinde 2-3-9 Nisan tarihlerinde temel seviye ve 23-24-30 Nisan, tarihlerinde ileri seviye olmak üzere Arduino Eğitici Eğitimi verecek. Eğitimlere İnci Vakfı-Genç Gelişim Eğitim ve Burs Programı’ndan 13 üniversite öğrencisi, daha önce 2 farklı seviyedeki Kod’inci Projesi eğitimlerine katılan 2 lise öğrencisi ve Yunus Emre Mesleki Eğitim Merkezi İnci Vakfı-Maxion İnci Şubesi öğrencilerinden 1 lise öğrencisi olmak üzere toplam 16 öğrenci katılıyor. Nisan ayında aldıkları bu eğitimlerden sonra lise öğrencileri yardımcı eğitmen, üniversite öğrencileri ise eğitmen olarak Vakfın Kod’inci Projesine destek sağlayacaklar. İnci Akademi’de yüz yüze başlayan eğitim ile Vakfın hedefi, tüm eğitimleri tamamlayan öğrencilerin Vakfın gönüllü eğitmenleri arasına katılmaları ve İzmir’in farklı bölgelerine açılacak olan kodlama sınıflarında öğrencilere eğitmenlik yapmaları.

İnci Vakfı çatısı altında gerçekleştirilen projelerle çocukların ve gençlerin hayal kurmalarını arzu ettiklerini belirten İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez “Bizim hedefimiz onların hayallerini gerçekleştirmekten ziyade bakış açılarını genişleterek hayal kurmalarına destek olmak ve geleceğe yönelik hedefler belirleyip harekete geçmeleri için gerekli becerileri kazandırmak. Kod’inci Projesi kapsamında verilen Arduino eğitimleri ile genel olarak temel seviye elektronik ve yazılım çalışmaları yapan öğrencilere teknoloji yoluyla üretim ve avantajları konusunda farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 hakkında bilgi sahibi olan katılımcılar soruna teknoloji ile çözüm üretebilme, disiplinler arası düşünme becerileri geliştiriyorlar. Üreten bireylerin topluma kazandırılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmak mutluluk ve gurur verici,” dedi.