İnce'nin kurultay için topladığı imza sayısı belli oldu

Kurultay için 15 gün içinde 625 imza toplaması gereken Muharrem İnce'nin bir günde topladığı imza sayısı belli oldu. Partinin en genç kurultay delegesi olan Mehmet Emin Altunses, "Türkiye genelinde imza verenlerin sayısı 300'ü geçmiş durumda. 2 gün içinde olağanüstü kurultayımız için yeterli imzaya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"2 GÜN İÇİNDE İMZALAR TOPLANACAK"

Partinin en genç kurultay delegesi olan Mehmet Emin Altunses (20), 2 gün içinde yeterli imzanın toplanacağını savundu.

Altunses, "Partimizin değişime, dönüşüme, yeni bir iddiaya ihtiyacı olduğu ortadadır. Biz de kurultay delegeleri olarak buna sessiz kalmadık. Tabandaki, dışarıdaki, sokaktaki çığlığı görüyoruz. Değişim isteğini görüyoruz. Partimizin Olağanüstü Kurultay isteğini görüyoruz."

TÜRKİYE GENELİNDE İMZA VERENLERİN SAYISI 300'Ü GEÇTİ

Altunses, "Buna da karşılığımızı bugün verdik. İmzalarımızı attık. Türkiye genelinde imza verenlerin sayısı 300'ü geçmiş durumda. 2 gün içinde olağanüstü kurultayımız için yeterli imzaya ulaşacağız. Kurultayımızı yapacağız. Yeni bir iddiayla yerel seçimlere hazırlanacağız. Gençlerin talebini 24 Haziran seçimlerinden önce 81 milyon gördü. Mitinglerimizde Muharrem İnce'ye karşı yoğun ilgi vardı gençlerimizden. 24 Haziran'dan sonrası bu sefer de genel başkanlık için Muharrem İnce'ye karşı yoğun bir ilgi var. İnşallah, olağanüstü kurultayımızda aday olduğu zaman kendisini destekleyeceğiz" diye konuştu.