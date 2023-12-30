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Gündem İnceleme yetmez açığa alınsın
Gündem

İnceleme yetmez açığa alınsın

Yeniakit Publisher
2023-12-30 11:36:00 -
İnceleme yetmez açığa alınsın

Kadir Has Üniversitesi’nde mescidin halısına ayakkabı ile basarak namaz kılan öğrencilere hakaret eden öğretim üyesi Zeliha Gizem Sayın’ın provokatörlüğünün cılız tepkilerle geçiştirilemeyeceğini belirten akademisyenler, Sayın’ın açığa alınması çağrısı yaptılar.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Kadir Has Üniversitesinde mescidin temiz halısına ayakkabı ile basarak, “Burası benim okulum, kokan ayakkabılarınızı burada çıkaramazsınız” sözleriyle kutsallarımıza saldıran hendekçi öğretim üyesi Zeliha Gizem Sayın’ın yaptığı saygısızlık gündemdeki yerini koruyor. Her fırsatta İslam’ın değerlerini ayaklar altına alan ve bu yaptıklarını özgürlükmüş gibi lanse eden laikçi azınlığın sahip çıktığı terör sevici akademisyen için henüz somut bir adım atılmadı. Akademisyen kılıklı provokatör hakkında ‘soruşturma başlattık’ açıklamasıyla yetinen Kadir Has Üniversitesi’nin skandalı örtmeye yönelik ihmalkarlığını Akit’e değerlendiren akademisyen yazar Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Üniversite idaresinin yapılan bu saldırganlığa kamuoyunu daha teskin edici bir tutum alması gerekir” ifadelerini kullandı.

Mescide ayakkabı ile girmek maksadı aşan bir davranış

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Birtakım muhafazakâr aydınlar karşı tarafın İslam dinine, mescide saygısızlığını böyle yarım ağızla dile getirip cılız bir tepki vermesi kesinlikle yanlıştır. Bu tür cılız tepkiler, kadının böyle yapma hakkına sahiptir sonucunu çıkartıyor.

Ayakkabıların onun odasına gelecek şekilde olması doğru değil. Ama onun bedeli mescide ayakkabıyla girmek de değil. O zaman apartmanlarda birkaç tane daire oluyor ya, dairenin kapısına ayakkabıları gelen komşu diğer ayakkabıların olduğu eve, ayakkabıyla girebilir mi? Böyle bir hakka sahip midir yani? Bu saldırganlıktır, bu kabul edilemez. Türkiye yüzde doksanı Müslüman olan bir ülke. Kimse kimseyi zorla mescide sokmuyor. Sen odanın mescidin yanında olmasından rahatsızsan idareye dilekçe verip benim odamı değiştirin diye talepte bulunabilirdin. Ayakkabıların taşması normaldir. Bir insan olarak yani çocukların talebelerinin hatası olarak bunu kabul edebilirdin. Bunun üzerinden mescide ayakkabıyla girmek maksadı aşan bir davranıştır. Bu saldırganlıktır. Kadir Has Üniversitesi de Türkiye’deki namaz kılmayanların dahi önemli bir kısmının hassasiyet gösterdiği insanların temiz tutmaya özen gösterdiği yerlere yapılan bu saldırganlığa daha kamuoyunu teskin edici bir tutum alması gerekir” açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

Okur

Sınır dışı edilmeli burda olduğu hata.

Vahap Kalyoncu

Bu kadın kimden torpilli ona bakmak lazım yoksa o okulun rektörünü de c.başkanı atıyor.
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